Famiglia di 4 persone con due bambini si perde su un sentiero a Vaglia: arrivano i vigili del fuoco

FIRENZE – I vigili del fuoco della sede centrale comando di Firenze,sono intervenuti alle 15,30 nel comune di Vaglia sul sentiero Cai 12, per il recupero di una famiglia di 4 persone che aveva perso l’orientamento durante un’escursione.

Inviato l’elicottero Drago 124 del reparto volo di Arezzo che ha raggiunto la zona individuando la famiglia e provvedendo al recupero di due adulti e due bambini.

Le persone sono state recuperate ed elitrasportate al distaccamento di Firenze ovest sempre dei vigili del fuoco.