Fanno esplodere il bancomat del supermercato: indagano i carabinieri

BARBERINO TAVARNELLE – Fanno saltare uno sportello bancomat del Monte dei Paschi di Siena al supermercato.

È successo in piena notte alla Coop in via Giorgio La Pira e sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Scandicci. L’Atm è stato fatto saltare con l’utilizzo di una sostanza esplosiva.

Il danno complessivo è ancora da quantificare. Quanto ai responsabii sono al vaglio le telecamere della videosorveglianza, dalle quali si partirà per le indagini.

Non ci sono stati feriti nell’episodio.