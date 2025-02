Femminicidio a Rufina, l’autopsia chiarirà la dinamica. In prognosi riservata l’aggressore

Getting your Trinity Audio player ready...

RUFINA – Si concentrano sul movente le indagini dei carabinieri sul femminicidio di Eleonora Guidi, la giovane di 34 anni uccisa a coltellate dal compagno Lorenzo Innocenti, 37 anni, architetto.

L’uomo, dopo il gesto e dopo essere stato disarmato dal padre si è gettato dal secondo piano della casa di via Pavese a Rufina, in provincia di Firenze, dove viveva con la compagna e un figlio di un anno e mezzo, ed è ricoverato in condizioni stabili, in rianimazione, all’ospedale fiorentino di Careggi. È stato operato alla testa e alla faccia, è in coma farmacologico e la prognosi resta riservata.

Il 10 febbraio la pm Ornella Galeotti, che coordina le indagini dei carabinieri della compagnia di Pontassieve e del reparto operativo di Firenze, affiderà l’incarico per l’autopsia. Nel frattempo sono stati affidato una serie di altri accertamenti per ricostruire come sono andati i fatti.

Nel frattempo è un via vai di conoscenti e concittadini, che lasciano fiori all’abitazione della donna uccisa.