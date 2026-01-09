Frana sulla Faentina, i rilievi geologici si fanno anche con i droni

FIEISOLE – Frana sulla regionale 302 Faentina, nel comune di Fiesole, in località Pian del Mugnone: permane la chiusura al traffico veicolare in entrambe le direzioni di marcia, nel tratto compreso tra via Salviati e via della Polveriera.

La Città Metropolitana fa sapere di aver attivato i rilievi geologici anche con droni in virtù di una convenzione con l’università di Firenze e al tempo stesso una verifica dello stato di movimento sulla collina con Avr. Al momento la strada rimane chiusa e non ci sono previsioni sui tempi di riapertura. È necessario infatti attendere gli esiti dei rilievi, che in particolare sono mirati a mappare la morfologia della vecchia cava sotto Fontelucente, questo il nome della collina dalla quale è crollato il masso che ha imposto la chiusura della strada, e poi verificare se ci sono altre rocce a rischio distacco così che poi la Città Metropolitana possa intervenire rimuovendo eventuali massi instabili e infine riaprire l’arteria di collegamento.

La situazione è seguita dal coordinamento attivato nalla sala integrata di protezione civile della Città Metropolitana e della prefettura di Firenze, in raccordo col Comune di Fiesole, in particolare, e gli altri soggetti istituzionali.

Sul fronte della mobilità, la Città Metropolitana raccomanda agli autisti che vengono dal Mugello o vi si recano di utilizzare la via Bolognese. Per chi raggiunge l’Olmo e deve scendere a Firenze si consiglia di proseguire verso Pratolino e prendere la Bolognese.

La chiusura potrebbe avere ripercussioni sulla viabilità nel territorio comunale di Firenze, con la possibilità di aggravi di traffico anche su via Bolognese e in zona Cure. il Comune di Fiesole ha invertito via Badia dei Roccettini per agevolare il percorso verso l’ospedale di Careggi; in conseguenza di questa modifica alla viabilità, l’itinerario per recarsi da Firenze a Fiesole segue il tragitto da viale Volta e via San Domenico.

Per quanto riguarda il Tpl, la linea bus di Autolinee Toscane 21, da Firenze in direzione Caldine è limitata a Salviati; dalla Querciola verso Firenze, la linea è stata potenziata con un bus navetta, sull’itinerario della linea 45, che dalla Querciola, transitando da Caldine e di Pian del Mugnone, raggiunge Fiesole (per raccordarsi con la linea 7).