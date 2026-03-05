16.3 C
Firenze
giovedì 5 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Fugge in monopattino con la droga: arrestato un trentenne

Durante la fuga, insieme ad un'altra persona, ha tentato di disfarsi di parte dello stupefacente, poi recuperato

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
polizia firenze
(Foto Polizia)
1 ' di lettura

FIRENZE – Nella serata di lunedì (2 marzo) i carabinieri del Nucleo radiomobile di Firenze, nel corso di un servizio coordinato finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, hanno arrestato un 30enne di origine gambiana, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante un controllo nell’area del Parco delle Cascine, in piazza Vittorio Veneto, i militari hanno notato due persone nei pressi di un chiosco che si allontanavano repentinamente a bordo di un monopattino, inseguiti dai militari. Durante l’inseguimento il conducente si è disfatto di un involucro in plastica lanciandolo a terra, ma sono stati bloccati e fermati nella vicina via Baccio Bandinelli. Nel corso del controllo uno dei due veniva trovato in possesso di un frammento di hashish del peso di circa 4 grammi e della somma contante di 200 euro, ritenuta provento dell’attività illecita, mentre l’involucro gettato durante la fuga, poi recuperato, conteneva tre pezzi di hashish per un peso complessivo di oltre 56 grammi. Tutta la sostanza stupefacente è stato sottoposta a sequestro.

Al termine delle formalità di rito, il conducente del mezzo è stato tratto in arresto e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’arresto è stato convalidato, nella mattina odierna dal giudice del tribunale di Firenze che ha. disposto nei confronti del giovane la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
16.3 ° C
18 °
14.9 °
50 %
2.7kmh
0 %
Gio
15 °
Ven
19 °
Sab
19 °
Dom
19 °
Lun
19 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1479)ultimora (1326)sport (75)Eurofocus (54)demografica (24)Eugenio Giani (21)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati