In fiamme baracche utilizzate da persone senza fissa dimora a Firenze

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – I vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti questa mattina (20 giugno) nel comune di Firenze in via della Torre all’interno del parco del Mensola, per un incendio di alcune baracche frequentate da persone senza fissa dimora.

Sul posto una squadra e un’autobotte in supporto hanno effettuato lo spegnimento dell’incendio e provveduto allo smassamento dei materiali coinvolti. Richiesto l’intervento delle Forze dell’Ordine.

Sul posto anche il funzionario per il coordinamento. Fortunatamente non ci sono state persone coinvolte.