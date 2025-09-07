30 C
Firenze
domenica 7 Settembre 2025
In fiamme il quadro elettrico di un condominio, 11 in ospedale per accertamenti

Momenti di paura in via dei Pepi. All'arrivo dei pompieri il vano scale era completamente invaso dai fumi della combustione

Cronaca
REDAZIONE
In fiamme il quadro elettrico di un condominio, 11 in ospedale per accertamenti (foto vigili del fuoco)
FIRENZE – Undici in ospedale per accertamenti per un incendio a Firenze. 

A bruciare, questa mattina (7 settembre) poco prima delle 9,30, è stato un quadro elettrico nel vano scale di un condominio di tre piani in via dei Pepi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con due squadre: un’autoscala e un’autobotte.

All’arrivo dei pompieri il vano scale era completamente invaso dai fumi della combustione e gli occupanti degli appartamenti, si trovavano già all’esterno dell’edificio.  Sono 11, di cui 3 bambini, le persone soccorse dal personale sanitario intervenuto con diversi equipaggi, per il trasporto in pronto soccorso per accertamenti.

I vigili del fuoco hanno effettuato lo spegnimento dell’incendio che ha riguardato l’armadio dove sono presenti i contatori e i quadri dell’energia elettrica. Effettuato il controllo anche degli appartamenti che al momento dell’evento erano chiusi per scongiurare la presenza di persone.

È stato richiesto l’intervento del personale Enel per disalimentare la fornitura di energia elettrica a tutto il condominio. Sul posto una squadra è rimasta per la bonifica e la messa in sicurezza.

