10.5 C
Firenze
giovedì 5 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Incendio di un mezzo pesante blocca l’A1 in direzione nord

Notte di disagi per la circolazione per l'intervento dei vigili del fuoco sul tratto autostradale: paura ma nessun ferito

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Camion in fiamme sulla A1: autostrada bloccata in direzione nord (foto vigili del fuoco)
Meno di 1 ' di lettura

FIGLINE INCISA – Notte di paura lungo l’autostrada A1, dove un violento incendio ha avvolto un mezzo pesante costringendo le autorità a bloccare completamente la circolazione. L’allarme è scattato intorno alle 21,45 di ieri (4 febbraio) quando le fiamme hanno iniziato a divorare il tir al chilometro 308, in direzione nord.

Una colonna di fumo densa si è levata rapidamente sopra il tratto autostradale, visibile anche a chilometri di distanza, rendendo necessario l’intervento massiccio dei soccorritori.

Sul posto sono piombati i vigili del fuoco del comando di Firenze, mobilitati con un dispiegamento di forze che ha visto convergere nel tratto interessato le squadre del distaccamento di Figline Valdarno e di Firenze Ovest, supportate da personale della sede centrale. Per domare il rogo, i pompieri hanno operato con due squadre e due autobotti.

La circolazione è rimasta totalmente bloccata in direzione nord per consentire le operazioni di spegnimento e la successiva messa in sicurezza della carreggiata. Si sono registrate lunghe code e pesanti disagi per gli automobilisti rimasti intrappolati nel tratto fiorentino della spina dorsale autostradale italiana.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
10.5 ° C
10.9 °
9.9 °
78 %
3.1kmh
75 %
Gio
10 °
Ven
10 °
Sab
14 °
Dom
13 °
Lun
10 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1575)ultimora (1401)sport (76)Eurofocus (58)demografica (40)carabinieri (21)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati