Marradi ancora una volta colpita dal maltempo: 120 le persone isolate, 29 evacuati

MARRADI – Fra i Comuni più colpiti dal maltempo di questo weekend c’è stato ancora una volta quello di Marradi.

La situazione sul territorio resta critica e in continua evoluzione.

All’indomani delle precipitazioni intense e con allerta meteo rossa in corso restano chiuse strada comunale di Albero (accesso consentito solo ai mezzi di soccorso), strada comunale di Gamberaldi (accesso consentito solo ai mezzi di soccorso), strada di Coltrecciano, strada comunale di Campigno, la viabilità tra via Francini e Casa Vigoli, ponte Consorzio – Lutirano, località La Piegna, Piano Rosso (accesso consentito solo ai mezzi di soccorso), Monte dell’Asino (accesso consentito solo ai mezzi di soccorso), strada della Presia, strada di Vallerta e strada di Val Zerbara. Resta chiusa la regionale 302 (Passo della Colla). Le strade provinciali 74 e 306 restano chiuse, con accesso consentito esclusivamente ai mezzi di soccorso.

“Stiamo affrontando un’emergenza molto difficile, resa ancora più complessa dal fatto che il nostro Comune è tagliato fuori dal resto della Toscana: al momento abbiamo circa 120 persone isolate e 29 persone evacuate. I mezzi del Comune e della Città metropolitana sono al lavoro per liberare il prima possibile le zone isolate. Siamo in costante contatto con la Protezione civile, i vigili del fuoco e tutte le forze impegnate nei soccorsi per garantire sicurezza e assistenza alla popolazione – dice il sindaco Tommaso Triberti -. Come amministrazione comunale invitiamo tutti a prestare la massima attenzione, a evitare spostamenti non necessari e a non avvicinarsi ai corsi d’acqua o alle aree a rischio. Voglio ringraziare di cuore i soccorritori, i volontari e tutti coloro che, con grande impegno, stanno lavorando senza sosta per fronteggiare questa situazione”.

La circolazione ferroviaria sulla linea Firenze-Faenza resta sospesa per tutta la giornata di sabato 15 marzo a causa dei danni provocati dal maltempo. Per informazioni sui bus sostitutivi è possibile consultare il link ufficiale.

I numeri utili: 112 e Sala centro operativo comunale: 055.8040353.