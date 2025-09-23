Minaccia con un coltello l’agente di guardia all’ingresso della caserma: denunciato

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Minaccia armato di coltello i poliziotti della caserma di via Fadini, intervengono i colleghi della questura.

Le volanti di via Zara sono intervenute alla caserma Fadini di via Dionisi per la segnalazione di una persona armata di coltello. A dare l’allarme l’agente del corpo di guardia. Secondo quanto ricostruito, l’uomo, un 30enne bengalese, si sarebbe avvicinato alla poliziotta e, dopo essersi allontanato, avrebbe fatto ritorno brandeggiando all’indirizzo dell’agente un coltello di circa 30 centimetri.

A quel punto, l’operatrice ha dato l’allarme alla sala operativa della locale questura, avviando un dialogo volto a favorire la desistenza. L’attività di mediazione, proseguita dal personale delle volanti, ha consentito all’uomo di lasciare cadere l’arma, poi messa in sicurezza. La persona è stata bloccata dal personale della polizia con non poca difficoltà. Il 30enne – infatti – continuava a dimenarsi e a minacciare gli agenti intervenuti. Poi, è stato accompagnato in ospedale per gli accertamenti del caso, dove è rimasto ricoverato.

È stato denunciato per minacce aggravate e porto abusivo d’armi.