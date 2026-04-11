17.2 C
Firenze
domenica 12 Aprile 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Muore per un malore ragazzo di 17 anni in gita scolastica a Firenze

Si trovava in sella a una bicicletta elettrica per un giro turistico. Cordoglio ad Adrano, in provincia di Catania

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Foto Adn Kronos
1 ' di lettura

FIRENZE – Una tragedia improvvisa ha sconvolto una gita scolastica nel cuore di Firenze, trasformando quello che doveva essere un momento di gioia in un dramma inspiegabile.

Uno studente di soli 17 anni, originario di Adrano, in provincia di Catania, è morto nel pomeriggio di ieri (11 aprile) mentre visitava la città insieme ai compagni di classe. Il giovane avrebbe accusato un malore fulminante mentre si trovava in sella a una bicicletta elettrica per un giro turistico: secondo le prime testimonianze, avrebbe perso i sensi accasciandosi al suolo senza mai più riprendere conoscenza.

I soccorsi, scattati immediatamente, non sono purtroppo serviti a salvargli la vita. La procura di Firenze ha aperto un fascicolo per fare piena luce sulle cause del decesso e ha disposto il sequestro della salma. Sarà l’autopsia, fissata per martedì prossimo, a stabilire se la morte sia stata causata da una patologia congenita mai diagnosticata o da un evento acuto che non ha lasciato scampo al diciassettenne.

La notizia ha raggiunto rapidamente la Sicilia, gettando nello sconforto l’intera comunità di Adrano. Il sindaco Fabio Mancuso ha voluto esprimere il proprio cordoglio con un toccante messaggio affidato ai social: “Si rimane senza parole e basiti davanti a queste terribili notizie. Un giovane pieno di vita ci lascia nel momento migliore della sua giovinezza; un abbraccio fraterno a tutta la famiglia”.

Anche la scuola frequentata dal ragazzo è in lutto, mentre i docenti e i compagni presenti a Firenze sono assistiti da un team di psicologi per affrontare il trauma di una perdita così violenta e prematura.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
17.2 ° C
18.4 °
15.9 °
58 %
2.2kmh
0 %
Dom
16 °
Lun
17 °
Mar
20 °
Mer
17 °
Gio
23 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1447)ultimora (842)sport (155)salute (66)Video Adnkronos (64)ImmediaPress (62)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati