Natale sicuro, sequestrati all’Osmannoro 800mila prodotti non conformi venduti sugli scaffali

FIRENZE – Prosegue l’operazione ‘Natale sicuro’ della Guardia di Finanza.

Un intervento di straordinario rilievo per dimensioni, impatto e valore sociale è stato portato a termine dal comando di Firenze, che ha sequestrato circa 800mila articoli potenzialmente pericolosi, destinati in larga parte alla vendita nel periodo natalizio, impedendone la diffusione sul mercato e tutelando concretamente la sicurezza dei consumatori.

L’operazione si inserisce in un articolato e capillare dispositivo di controllo economico del territorio, pianificato dal comando provinciale della Guardia di finanza di Firenze e attuato in linea con gli indirizzi strategici del comando regionale Toscana, con particolare intensificazione in vista delle festività, fase dell’anno in cui l’aumento dei consumi accresce il rischio di immissione sul mercato di prodotti non conformi agli standard di sicurezza.

I sequestri sono scaturiti da due distinti interventi operativi, condotti rispettivamente dai militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Firenze – Gruppo tutela mercato, beni e servizi e dai finanzieri del secondo Nucleo operativo metropolitano di Firenze, che hanno eseguito mirati controlli in due attività commerciali ubicate nell’area di Sesto Fiorentino – Osmannoro, gestite da cittadini extracomunitari e operanti nel commercio all’ingrosso e al dettaglio di articoli di varia natura.

All’interno dei locali commerciali e dei magazzini annessi sono stati rinvenuti ingenti quantitativi di giocattoli, materiale elettrico, articoli per la casa, minuteria metallica e altri prodotti di largo consumo, risultati sprovvisti delle informazioni obbligatorie previste dal codice del consumo, tra cui le attestazioni di conformità alle normative europee, l’indicazione dell’origine e della provenienza dei prodotti e le informazioni su materiali, composizione e modalità di utilizzo.

L’assenza di tali elementi non consente di verificarne la conformità agli standard tecnici e di sicurezza dell’Unione Europea, rendendo i prodotti potenzialmente pericolosi per la salute, con particolare riferimento ai minori, destinatari privilegiati di molte delle tipologie merceologiche sequestrate nel periodo natalizio.

L’azione tempestiva e altamente specializzata della Guardia di Finanza ha permesso di intercettare l’ingente partita di merce prima della sua immissione nella rete commerciale, evitando che potesse raggiungere le abitazioni dei cittadini proprio in un momento dell’anno in cui il consumo di tali articoli cresce in modo esponenziale.