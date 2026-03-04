Nome del nuovo ponte sull’Arno a Firenze, le sorelle Nencioni in testa alle preferenze

FIRENZE – Le sorelle Nencioni sono al momento le più votate nella consultazione promossa dal Comune per scegliere il nome del nuovo ponte sull’Arno. È quanto emerge dai primi risultati per scegliere l’intitolazione dell’infrastruttura.

Secondo quanto reso noto dalla sindaca Sara Funaro, alla consultazione online hanno partecipato circa 10mila cittadini. Tra questi, circa 3500 votanti hanno espresso la propria preferenza per le due bambine morte nell’attentato mafioso che colpì il centro storico della città nella notte del 27 maggio 1993.

Il nuovo ponte, collocato tra la zona di Bellariva e il Parco dell’Anconella, rappresenta uno snodo importante per la mobilità urbana. L’opera è infatti collegata allo sviluppo della nuova linea tramviaria verso Bagno a Ripoli, un progetto strategico per il sistema dei trasporti dell’area metropolitana.

Il risultato del sondaggio conferma come il ricordo della strage dei Georgofili resti ancora molto presente nella memoria collettiva della città. Le sorelle Caterina e Nadia, tra le vittime più giovani dell’attentato mafioso del 1993, sono diventate negli anni uno dei simboli più forti di quel tragico evento che colpì il centro storico di Firenze.

Oltre al nome delle due bambine, nel sondaggio promosso dall’amministrazione comunale sono presenti altre figure femminili di grande rilievo nella storia italiana. Tra le opzioni figurano la scienziata e premio Nobel Rita Levi-Montalcini, la prima donna ministro della Repubblica Tina Anselmi e la partigiana fiorentina Gilda Larocca.

Nel frattempo, il ricordo delle vittime della strage dei Georgofili continua a essere custodito anche attraverso iniziative simboliche. Nei giorni scorsi, durante una seduta del Consiglio della città metropolitana di Firenze a Palazzo Medici Riccardi, la sindaca ha ricevuto in dono un disegno realizzato da Nadia Nencioni quando frequentava la scuola.

Il disegno è stato consegnato dalla sindaca di Fucecchio e consigliera metropolitana Emma Donnini, su iniziativa della dirigente scolastica dell’istituto comprensivo di Vinci, Tamara Blasi, che anni fa insegnò nella classe della bambina e ne conservò alcuni elaborati. L’assemblea metropolitana ha accolto il gesto con un lungo applauso.

Il percorso per l’intitolazione del nuovo ponte sull’Arno a Firenze proseguirà nelle prossime settimane, quando l’amministrazione comunale valuterà ufficialmente l’esito del sondaggio e i passaggi istituzionali necessari per la decisione definitiva.