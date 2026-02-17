10.1 C
Sanità digitale, al Meyer attivo il progetto ‘StomyCraft’: gamification per la gestione della stomia pediatrica

Innovazione in corsia: software ludico insegna ai piccoli degenti come curare il proprio corpo. Iniziativa con Fais e Banca d'Italia per l'autonomia

Cronaca
REDAZIONE
stomy-craft
Foto di: sito web / Meyer
FIRENZE – L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer ha introdotto una nuova metodologia educativa all’interno del reparto di Chirurgia Pediatrica, integrando strumenti di gamification nel percorso di cura dei pazienti portatori di stomia. Il progetto, denominato “StomyCraft”, si basa su un videogioco ispirato alle dinamiche di Minecraft ed è fruibile tramite una postazione dedicata installata nella struttura.

L’iniziativa è frutto della cooperazione tra un team multidisciplinare del Meyer – composto da Dipartimento delle professioni sanitarie, coordinatrici e personale infermieristico – e la FAIS OdV (Federazione Associazioni Incontinenti e Stomizzati), con il sostegno economico della Banca d’Italia.

L’obiettivo del software è facilitare l’apprendimento delle corrette pratiche di gestione della stomia, sia per i minori che hanno subito interventi per patologie complesse (oncologiche, infiammatorie o traumatiche), sia per i loro caregiver. Attraverso la simulazione ludica, il paziente apprende come selezionare gli alimenti idonei alla propria condizione clinica e a interpretare i segnali corporei per la manutenzione del presidio sanitario.

Il progetto è stato concepito anche come strumento di inclusione sociale: la postazione è accessibile a tutti i degenti per favorire l’interazione tra pari e ridurre l’isolamento ospedaliero. A supporto dell’attività, vengono distribuiti materiali e gadget, tra cui miniature stampate in 3D, per rinforzare l’aspetto educativo dell’esperienza.

© Riproduzione riservata

