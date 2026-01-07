-1.2 C
Firenze
giovedì 8 Gennaio 2026
Paziente irraggiungibile dall’ambulanza causa neve, intervengono i vigili del fuoco

Hanno raggiunto l’abitazione con un mezzo fuoristrada, e trasportato l’uomo sul mezzo per poi collegarsi più a valle con i sanitari

Cronaca
REDAZIONE
Paziente irraggiungibile dall'ambulanza causa neve, intervengono i vigili del fuoco (foto vigili del fuoco)
CALENZANO – Maltempo, disagi anche per il trasporto sanitario. I vigili del fuoco del distaccamento di Firenze Ovest

, sono intervenuti questa mattina (7 gennaio) alle 6,50 in via delle Cappelle di Sopra a Calenzano, in supporto al personale sanitario, per il ricovero di una persona che per la presenza del manto nevoso non era raggiungibile con il veicolo sanitario.

I vigili del fuoco hanno raggiunto l’abitazione con un mezzo fuoristrada, e trasportato l’uomo sul mezzo per poi raggiungere più a valle l’equipaggio sanitario al quale è stato affidato l’uomo per il ricovero.

