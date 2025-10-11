Rapina con la pistola giocattolo nel parco: arrestato un 15enne

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Rapina un giovane nel parco con una pistola giocattolo, nei guai un minorenne.

Nel corso della serata di giovedì (9 ottobre) i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Firenze, durante l’attività di controllo del territorio finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati predatori, hanno arrestato un 15enne senza fissa dimora per rapina aggravata.

Il minore, intorno alle 20, all’interno del Parco San Donato, si è avvicinato ad un giovane per minacciarlo con una pistola, per sottrargli la borsa che portava con sé. Subito dopo essersi impossessato del bene, si è dileguato nelle vie limitrofe. I militari, immediatamente allertati, hanno individuato il soggetto e lo hanno fermato poco dopo.

Alla vista della pattuglia, il minore ha tentato invano di disfarsi dell’arma, risultata essere un’imitazione priva del prescritto tappo rosso. A seguito di perquisizione personale, i militari hanno trovato la borsa che veniva restituita al legittimo proprietario. La pistola giocattolo utilizzata per la commissione del reato è stata sottoposta a sequestro secondo le normative vigenti. Al termine delle formalità di rito, il minore è stato condotto all’Istituto penale per minorenni di Firenze, a disposizione dell’autorità giudiziaria.