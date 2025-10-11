25.9 C
Firenze
sabato 11 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Rapina con la pistola giocattolo nel parco: arrestato un 15enne

Ha sottratto la borsa ad un giovane e poi si è dileguato. Individuato dalla polizia ha tentato invano di disfarsi dell'arma ed è stato trovato con il maltolto

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Agguato a colpi di spari e pugni ai danni di due 24enni a Firenze: indaga la polizia
(foto Questura di Firenze)
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Rapina un giovane nel parco con una pistola giocattolo, nei guai un minorenne. 

Nel corso della serata di giovedì (9 ottobre) i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Firenze, durante l’attività di controllo del territorio finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati predatori, hanno arrestato un 15enne senza fissa dimora per rapina aggravata. 

Il minore, intorno alle 20, all’interno del Parco San Donato, si è avvicinato ad un giovane per minacciarlo con una pistola, per sottrargli la borsa che portava con sé. Subito dopo essersi impossessato del bene, si è dileguato nelle vie limitrofe. I militari, immediatamente allertati, hanno individuato il soggetto e lo hanno fermato poco dopo.

Alla vista della pattuglia, il minore ha tentato invano di disfarsi dell’arma, risultata essere un’imitazione priva del prescritto tappo rosso. A seguito di perquisizione personale, i militari hanno trovato la borsa che veniva restituita al legittimo proprietario. La pistola giocattolo utilizzata per la commissione del reato è stata sottoposta a sequestro secondo le normative vigenti. Al termine delle formalità di rito, il minore è stato condotto all’Istituto penale per minorenni di Firenze, a disposizione dell’autorità giudiziaria. 

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
25.9 ° C
26.8 °
24.6 °
45 %
1kmh
0 %
Sab
24 °
Dom
25 °
Lun
24 °
Mar
24 °
Mer
22 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1313)ultimora (963)tec (71)Lav (58)sal (56)vid (47)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati