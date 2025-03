Rapina un anziano e gli porta via il portafogli: arrestato 17enne

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Minorenne arrestato dopo una rapina ad un anziano a Firenze.

Il giovane, secondo le ricostruzioni dei carabinieri, si è avvicinato ad un 69enne di rientro nella propria abitazione in via Baccio da Montelupo e ne ha richiamato l’attenzione con un pretesto, per poi spingerlo a terra e frugargli nelle tasche appropriandosi del portafogli e dei suoi effetti personali. Una pattuglia dei carabinieri, in servizio nelle vie limitrofe, allertata da una persona che aveva assistito ai fatti, sono però riusciti ad individuare il soggetto in fuga che, poco prima di essere raggiunto, ha tentato di disfarsi di quanto appropriatosi.

Raggiunto e bloccato, il ragazzo è stato arrestato per rapina e condotto al carcere di Sollicciano a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre la vittima, che non ha richiesto le cure sanitarie, è rientrata in possesso dei propri beni.