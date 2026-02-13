11.7 C
Firenze
sabato 14 Febbraio 2026
Si finge poliziotto e truffa l’anziano di 86 anni: arrestato dopo un controllo della Polfer

Un giovane campano di 19 anni è riuscito a portare via denaro, argenteria, monete da collezione e anche due pistole regolarmente detenute

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
polizia firenze
(Foto Polizia)
1 ' di lettura

FIRENZE – La recita è durata poco, ma lo choc per l’anziana vittima resterà a lungo. Un 19enne proveniente dalla Campania è finito in manette a Firenze con l’accusa di truffa aggravata, dopo aver messo a segno un colpo tanto audace quanto meschino ai danni di un pensionato di 86 anni. Il giovane si era finto un poliziotto, riuscendo a portare via un vero e proprio tesoro, ma la sua fuga si è interrotta bruscamente tra i binari della stazione di Santa Maria Novella.

Tutto è iniziato con una telefonata: il truffatore, spacciandosi per un agente impegnato in un’indagine sui furti in appartamento, ha convinto l’anziano che fosse necessaria una perquisizione immediata nella sua abitazione. Poco dopo, il diciannovenne si è presentato alla porta e, con una freddezza disarmante, ha iniziato a passare al setaccio le stanze sotto gli occhi del proprietario. Con il pretesto di dover analizzare i beni per le indagini, ha riempito un trolley con argenteria di valore, 250 euro in contanti, una collezione di monete antiche e, particolare più inquietante, due pistole Beretta regolarmente detenute. Prima di dileguarsi, ha rassicurato l’anziano promettendo la restituzione di tutto a inchiesta conclusa.

Il piano sembrava riuscito, ma la corsa verso Napoli si è fermata davanti a un controllo di routine della Polfer. Gli agenti in stazione sono rimasti senza parole quando, aprendo il trolley del giovane, hanno trovato non solo l’argenteria e le armi, ma anche la tessera sanitaria dell’86enne. È bastata una telefonata a casa del pensionato per far crollare il castello di bugie: l’uomo, ancora scosso, ha confermato di essere appena stato ‘perquisito’ da un poliziotto a cui aveva consegnato ogni cosa.

Il diciannovenne è stato arrestato e la refurtiva interamente recuperata, comprese le armi che rappresentavano il pericolo maggiore qualora fossero finite nel mercato nero della criminalità.

Per l’anziano, oltre al recupero dei beni, è arrivato il sollievo di sapere che quel ‘falso collega’ è stato smascherato dai poliziotti, quelli veri.

© Riproduzione riservata

