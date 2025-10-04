Sicurezza idraulica, conclusi i lavori di manutenzione straordinaria al fiume Lamone

Getting your Trinity Audio player ready...

MARRADI – Si sono conclusi nei giorni scorsi i lavori di manutenzione straordinaria del fiume Lamone, in prossimità dell’abitato di Marradi. Gli interventi, resi necessari a seguito degli eventi meteorici eccezionali del maggio 2023 e del settembre 2024, hanno avuto l’obiettivo di ripristinare la piena funzionalità del corso d’acqua e incrementarne la sicurezza idraulica. Una sicurezza che non potrà più prescindere da una visione complessiva di tutto il bacino del Lamone, dalle sorgenti alla foce, e da una corretta gestione di tutto il reticolo idrografico, anche di quello minore composto da torrenti, rii e fossi.

L’opera, del valore complessivo di 180mila euro, è stata finanziata in parte attraverso i fondi previsti dall’ordinanza commissariale numero 12 del 2023 (Interventi Urgenti difesa idraulica Regione Toscana) e in parte con risorse proprie del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale.

I lavori, affidati in primavera al Consorzio, hanno riguardato: lo smassamento di ghiaie e detriti accumulati nell’alveo; il taglio selettivo della vegetazione, con particolare attenzione alla salvaguardia delle alberature esterne all’alveo attivo del fiume; il ripristino delle murature di alcuni manufatti esistenti (briglie).

Le attività di manutenzione proseguono ora in località Abeto e Lutirano, sempre nel territorio comunale di Marradi.



“Si tratta di interventi fondamentali – sottolinea il Presidente del Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale, Antonio Vincenzi – per garantire maggiore sicurezza idraulica al principale corso d’acqua che attraversa il centro abitato di Marradi, contribuendo così alla tutela del territorio e della popolazione. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d’acqua rappresenta una priorità imprescindibile per prevenire rischi e garantire la sicurezza delle comunità locali. Il Consorzio rappresenta lo strumento operativo per realizzare gli interventi grazie alla capillare conoscenza e presenza sul territorio”.

Il comprensorio interregionale del Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale si estende per circa 200mila ettari tra il Sillaro ad ovest, il Lamone a est, il Reno a nord e lo spartiacque del bacino idrografico a sud. Ricade nel territorio di cinque province – Ravenna (prevalente), Bologna, Forlì-Cesena, Ferrara e Firenze – e di 35 Comuni, tra i quali i toscani Marradi, Palazzuolo sul Senio e Firenzuola, che rientrano nel distretto montano del Consorzio. Un distretto che si estende per circa 124mila ettari di cui circa 49mila ettari nel territorio della Regione Toscana.