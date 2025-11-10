16 C
Firenze
lunedì 10 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Asl Toscana centro: la simulazione neonatale come strumento di sicurezza e qualità

Tecniche avanzate migliorano l’apprendimento e la preparazione dei team neonatali per situazioni critiche e urgenti

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Il simulatore
Foto di: Asl Toscana centro
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – L’ospedale Santa Maria Annunziata di Firenze rafforza la formazione in rianimazione neonatale attraverso l’uso di simulatori ad alta fedeltà. La pratica è parte di un progetto più ampio della Asl Toscana centro, finalizzato a migliorare la sicurezza delle cure pediatriche e neonatali.

Oggi, l’Azienda ha ospitato una sessione del corso di rianimazione neonatale certificato SIN (Società Italiana di Neonatologia). L’iniziativa, che coinvolge neonatologi, anestesisti e infermieri pediatrici, celebra la recente certificazione nazionale SIN, un riconoscimento che pochi centri in Italia hanno ottenuto. La certificazione garantisce la qualità dell’insegnamento e l’efficacia dell’apprendimento pratico.

Il corso, parte del Piano formativo del Dipartimento Materno-Infantile, è diretto da Gianpaolo Mirri, Direttore della Tin di San Giovanni di Dio e Pediatria dell’Annunziata. Presenti anche Rino Agostiniani, Direttore Area Pediatrica e Neonatologia dell’Azienda, e Paola Sarnelli, responsabile della formazione neonatale in area aretina, insieme ai direttori di pediatria e anestesia degli altri ospedali dell’Asl Toscana centro.

“Il riconoscimento Sin è un traguardo importante per la nostra Azienda – ha spiegato Francesca Mangiantini, responsabile della Formazione Pediatrica e dei Progetti di Simulazione Neonatale –. La simulazione è il futuro. Con i nostri istruttori certificati possiamo formare team pronti e uniformi negli interventi di emergenza neonatale”.

Durante il corso, l’auditorium è stato trasformato in un ambiente realistico, con il simulatore Nina, che riproduce movimenti e suoni di un neonato a termine, e un modello di neonato prematuro. Le sessioni pratiche hanno permesso al personale sanitario di individuare errori e correggerli in tempo reale, aggiornando le procedure alle ultime linee guida internazionali. Domani si terrà la giornata conclusiva.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
16 ° C
17.9 °
15.3 °
58 %
1.5kmh
0 %
Lun
16 °
Mar
17 °
Mer
18 °
Gio
17 °
Ven
18 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1489)ultimora (1380)sport (65)demografica (44)attualità (20)campionato (14)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati