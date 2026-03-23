Spaccio di droga al parco, ma arrivano i carabinieri: due in manette

FIRENZE – Un collaudato sistema di vendita al dettaglio, smantellato dall’intervento dei carabinieri del Nucleo operativo della compagnia di Firenze Oltrarno. Due uomini di nazionalità marocchina, nati rispettivamente nel 1990 e nel 2001, sono finiti in manette con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

L’operazione è scattata a seguito di un mirato servizio di osservazione all’interno del Parco Zamfir, zona Ugnano, dove i militari hanno sorpreso i due soggetti mentre attuavano una precisa divisione dei compiti: mentre uno recuperava gli involucri di droga occultati nella vegetazione, il complice si occupava della materiale cessione agli acquirenti. La perquisizione personale ha permesso di rinvenire e sequestrare 7 dosi di cocaina e la somma di 600 euro in contanti, ritenuta il provento dell’attività illecita.

Le indagini hanno inoltre permesso di individuare un cliente abituale residente a Scandicci; l’uomo ha ammesso di aver acquistato periodicamente stupefacenti da uno degli arrestati per un lungo arco temporale, iniziato nel 2016 e proseguito fino ai giorni scorsi.

Dopo il fermo, su disposizione del pubblico ministero, i due sono stati condotti al carcere di Sollicciano. Il Gip ha convalidato gli arresti, disponendo per uno dei due indagati la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.