Taglio del nastro con il capo della polizia a due mostre dedicate all’attività del corpo

FIRENZE – Firenze si conferma capitale della legalità e della sicurezza tecnologica con un doppio appuntamento di altissimo profilo istituzionale. Questa mattina (9 febbraio) il capo della polizia, Vittorio Pisani, ha inaugurato nel cuore della città due esposizioni che raccontano il volto più moderno e umano della polizia: il viaggio nei segreti della scientifica a Santa Maria Novella e la protezione dei più piccoli contro le insidie del web all’Istituto degli Innocenti.

Al complesso museale di Santa Maria Novella ha preso il via La verità nelle tracce – 120 anni di polizia scientifica, un’esposizione multimediale che, attraverso sette ambienti tematici identificati da colori e discipline forensi, accompagna i visitatori dalle origini del 1903 — con le celebri gemelle Ellero per il fotosegnalamento — fino alle più avanzate tecniche di ricostruzione 3D e intelligenza artificiale. Accompagnati dalla voce narrante di Gianluigi Nuzzi, i cittadini possono scoprire come il lavoro metodico sulle impronte digitali, l’analisi del Dna e la balistica siano diventati pilastri fondamentali per la giustizia. Pisani, nel suo intervento, ha voluto rendere omaggio a pionieri come Salvatore Ottolenghi, ideatore della prima scuola di polizia scientifica a Roma, ricordando come l’eredità di questi maestri sia la spinta costante verso un miglioramento tecnologico che oggi agevola quotidianamente l’attività investigativa. La mostra resterà aperta fino al 18 febbraio a ingresso libero, con orari differenziati che permetteranno anche alle scuole di scoprire da vicino questo mondo affascinante.

Poco lontano, l’Istituto degli Innocenti ospita invece Supereroi – Proteggiamo i bambini insieme, una mostra fotografica toccante realizzata dal Centro operativo per la sicurezza cibernetica. Gli scatti mettono a nudo la dedizione e il coraggio degli operatori della Polizia Postale nel contrasto alla pedopornografia e all’adescamento online, raccontando storie di resilienza e di infanzie strappate alle tenebre della rete. L’evento inaugurale, arricchito dai volti noti di Gaetano Gennai e Kagliostro, è stato l’occasione per un passo istituzionale concreto: la firma di un protocollo d’intesa tra il Capo della Polizia e la presidente dell’Istituto, Maria Grazia Giuffrida.

L’accordo sancisce una collaborazione stabile per promuovere campagne informative e azioni di prevenzione contro ogni forma di abuso digitale ai danni dei minori. “Il nostro impegno è massimo per prevenire condotte che possono segnare un bambino per tutta la vita”, ha garantito Pisani. Questa esposizione e i relativi approfondimenti tematici pomeridiani saranno accessibili gratuitamente fino al 13 febbraio.