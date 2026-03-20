12.5 C
Firenze
domenica 22 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Turista americano aggredito a sprangate per portargli via portafoglio e cellulare

A dare l'allarme è stata una pattuglia della polizia, che ha rintracciato il ventunenne in via della Spada mentre vagava con una ferita al capo

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
(Foto Polizia)
1 ' di lettura

FIRENZE – Notte di violenza nel cuore del centro storico, dove un turista americano di soli 21 anni è stato brutalmente aggredito e rapinato. L’episodio è avvenuto poco dopo le 2 di notte, trasformando una passeggiata notturna in un incubo di sangue e terrore.

Il giovane è stato intercettato da due malviventi che lo hanno accerchiato pretendendo la consegna immediata del portafoglio e del cellulare. Di fronte al netto rifiuto del ragazzo, che ha tentato di resistere per difendere i propri effetti personali, i due aggressori non hanno esitato a passare alle vie di fatto: impugnata una spranga metallica, lo hanno colpito violentemente alla testa. Solo dopo averlo ferito e ridotto all’impotenza, i rapinatori sono riusciti a completare il colpo, sottraendo il bottino e dileguandosi rapidamente tra i vicoli del centro.

A dare l’allarme è stata una pattuglia della polizia, che ha rintracciato il ventunenne in via della Spada mentre vagava in evidente stato confusionale e con una ferita lacero-contusa al capo. Gli agenti hanno immediatamente richiesto l’intervento del 118, che ha prestato i primi soccorsi sul posto per poi disporre il trasferimento d’urgenza. Il turista è stato ricoverato al pronto soccorso dell’ospedale di Santa Maria Nuova in codice giallo; le sue condizioni sono monitorate dai medici, mentre le forze dell’ordine hanno avviato le indagini, analizzando le telecamere di sorveglianza della zona per risalire all’identità dei due aggressori.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
12.5 ° C
13.8 °
11 °
53 %
4.1kmh
20 %
Dom
14 °
Lun
16 °
Mar
18 °
Mer
17 °
Gio
12 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1247)ultimora (1098)sport (66)Eurofocus (44)demografica (39)Eugenio Giani (15)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati