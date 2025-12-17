10 C
Firenze
giovedì 18 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Violenza sessuale ai danni di una ragazza di meno di 14 anni: in carcere agente di commercio

Tre gli episodi contestati: tutto sarebbe iniziato durante una vacanza a Crotone per poi proseguire a Calenzano

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Foto Carabinieri
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

CALENZANO – Abusi sessuali ai danni di una minore di 14 anni, in carcere un agente di commercio. 

Lunedì (15 dicembre) i carabinieri del Nucleo investigativo del dipendente reparto operativo, assieme a personale del Nucleo investigativo dei carabinieri di Firenze hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal tribunale di Crotone – Ufficio Gip, su richiesta della locale procura, diretta dal procuratore capo Domenico Guarascio nei confronti di un 52enne rappresentante, residente a Calenzano, ritenuto responsabile del reato di violenza sessuale aggravata su minore di 14 anni e di atti persecutori. 

Almeno tre gli episodi di violenza sessuale occorsi nel mese di agosto 2024 e maggio 2025, ai danni di una ragazza, minore di 14 anni, sempre residente in provincia. Il primo episodio avvenuto durante una vacanza Crotone e gli altri due a Calenzano. L’arrestato è stato ritenuto, inoltre, responsabile anche di atti persecutori, ai danni della stessa minore, occorsi dall’anno 2024 a settembre 2025, sempre a Calenzano.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nebbia
10 ° C
11.6 °
8.2 °
79 %
1kmh
100 %
Gio
14 °
Ven
13 °
Sab
13 °
Dom
14 °
Lun
12 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1279)ultimora (1152)sport (56)Eurofocus (45)demografica (26)Eugenio Giani (15)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati