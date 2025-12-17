Violenza sessuale ai danni di una ragazza di meno di 14 anni: in carcere agente di commercio

|
Getting your Trinity Audio player ready...
CALENZANO – Abusi sessuali ai danni di una minore di 14 anni, in carcere un agente di commercio.
Lunedì (15 dicembre) i carabinieri del Nucleo investigativo del dipendente reparto operativo, assieme a personale del Nucleo investigativo dei carabinieri di Firenze hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal tribunale di Crotone – Ufficio Gip, su richiesta della locale procura, diretta dal procuratore capo Domenico Guarascio nei confronti di un 52enne rappresentante, residente a Calenzano, ritenuto responsabile del reato di violenza sessuale aggravata su minore di 14 anni e di atti persecutori.
Almeno tre gli episodi di violenza sessuale occorsi nel mese di agosto 2024 e maggio 2025, ai danni di una ragazza, minore di 14 anni, sempre residente in provincia. Il primo episodio avvenuto durante una vacanza Crotone e gli altri due a Calenzano. L’arrestato è stato ritenuto, inoltre, responsabile anche di atti persecutori, ai danni della stessa minore, occorsi dall’anno 2024 a settembre 2025, sempre a Calenzano.