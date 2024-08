A Signa torna il raduno nazionale dei fan di Harry Potter

Getting your Trinity Audio player ready...

SIGNA – Una vera e propria esperienza all’interno di una scuola di ‘magia’ dove si alterneranno studio delle pozioni, torneo di quidditch, duelli di incantesimi, il ballo del ceppo alla piscina dei Renai e tante altre attività.

Torna, per il secondo anno consecutivo, la sei giorni di scuola di magia e stregoneria a Villa Alberti a Signa che si terrà dal 27 agosto all’1 settembre, il raduno nazionale per gli amanti della saga nata dalle penna della scrittrice J.K.Rowling. Al centro della manifestazione il gioco di ruolo dal vivo a tema Harry Potter intitolato Il Quarto Cerchio.

Un’esperienza magica a 360 gradi in pieno stile Hogwarts promossa quest’anno dall’associazione Revelio che ha confermato l’appuntamento nella prestigiosa villa Alberti richiamando da tutta Italia i fans di Harry Potter.

L’evento è stato presentato a Villa Alberti a Signa alla presenza di Saverio Landini, presidente dell’associazione Revelio, del sindaco di Signa Giampiero Fossi e del vicepresidente della Proloco Carlo Pezzetti. Presenti anche Giulio Dell’Aquila, vice presidente dell’associazione, Chiara Giglioli, tesoriera, Stefano Malaspini e Carolina Gorini del direttivo di Revelio.

Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco Giampiero Fossi: “Per Signa si tratta di un’opportunità straordinaria, un’occasione di alta cultura che, attraverso il gioco di ruolo, darà modo a tutti i partecipanti, che arriveranno da tutta Italia, di superare la razionalità e scoprire elementi rimasti celati. Come amminiatrazione comunale siamo orgogliosi di poter mettere nuovamente a disposizione dell’associazione organizzatrice questo nostro spazio, col suo parco monumentale, una villa prestigiosa che si trova nel cuore della città, che con i suoi molti spazi potrà ben accogliere tutti i fans di Harry Potter. Un’iniziativa patrocinata dal Comune che ospiteremo a Villa Alberti: accogliamo questo evento con entusiasmo perché conosciamo il grande successo riscosso dalle passate edizioni ma anche per dare la possibilità a cittadini e turisti di conoscere un luogo di pregio come la nostra villa”.

Quest’anno a promuovere la manifestazione sarà Revelio, l’associazione di promozione sociale nata nel 2024 da un piccolo gruppo di amici appassionati del mondo del Fantasy con un’esperienza decennale nell’organizzazione di eventi di gioco di ruolo dal vivo.

“Attraverso il gioco di ruolo e l’ambientazione nell’universo espanso del mondo di Harry Potter – ha sottolineato il presidente Landini – offriremo a tutti i partecipanti una bella occasione per socializzare. Ognuno, interpretando il proprio ruolo, potrà scardinare i limiti usali, superare la timidezza, oltrepassare le convenzioni sociali e sentirsi pienamente sé stesso. Ma sarà anche un modo per valorizzare il patrimonio sociale, culturale, artistico e teatrale”.

L’evento è promosso con la collaborazione della Pro Loco di Signa. “La nostra presidente Letizia Pancani si è prodigata moltissimo per la miglior riuscita della manifestazione – ha chiosato Pezzetti – Noi della Pro Loco di Signa crediamo moltissimo in questo evento di aggregazione sociale e promozione territoriale”.

L’età minima per la partecipazione è fissata a 16 anni e sono già 50 gli iscritti. I partecipanti avranno la possibilità di interpretare un personaggio all’interno della magica ambientazione e avranno come obiettivo quello di risolvere una fitta trama celata tra indovinelli e misteri che si svolgerà lungo tutta la durata dell’evento.

Le informazioni sulle modalità di partecipazione al raduno sono sul sito dell’associazione.