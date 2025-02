Anche i Falling In Reverse per l’edizione 2025 di Firenze Rocks

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Un nuovo gruppo si aggiunge al programma di Firenze Rocks.

Saranno i Falling In Reverse a salire sul palco della Visarno Arena di Firenze nella giornata di giovedì 12 giugno prima dei Guns N’ Roses, headliner della giornata.

Con il recente successo del loro album Popular Monster, doppio disco di platino negli Stati Uniti, e hit da record come Zombified, Voices in My Head e Watch the World Burn, i Falling In Reverse promettono una performance spettacolare, che fonde metal, hip-hop e melodie indimenticabili. Radke, noto per la sua presenza carismatica sul palco, guiderà il pubblico in un’esperienza unica, in cui l’energia del metal e l’angoscia confessionale si mescolano a una carica di adrenalina pura.

I biglietti per il festival sono già disponibili su www.firenzerocks.it.

Gli headliner della giornata di giovedì 12 giugno sono i Guns N’ Roses che ritornano in Italia dopo l’indimenticabile concerto al Circo Massimo di Roma l’8 luglio 2023 e l’incredibile performance a Firenze Rocks nell’estate del 2018, dove si esibirono come headliner della seconda giornata del festival. Un evento che divenne ancora più memorabile grazie a un’apparizione a sorpresa il giorno seguente, durante il concerto dei Foo Fighters, quando i Guns N’ Roses salirono sul palco per una performance improvvisata di It’s So Easy, subito virale sui social media in tutto il mondo.

La giornata del 12 giugno di Firenze Rocks vedrà inoltre i Rival Sons, la band californiana nominata ai Grammy che hanno rinvigorito il rock ‘n’ roll con la potenza delle loro voci, chitarre esplosive e groove travolgenti. Non seguono schemi predefiniti, ma avanzano con una visione unica e sorprendente, spingendo continuamente i limiti del genere. La band è riuscita a conquistare fan in tutto il mondo con album come Pressure & Time (2011), Great Western Valkyrie (2014) e Feral Roots (2019), quest’ultimo premiato con due nomination ai Grammy. La loro hit Do Your Worst ha raggiunto 70 milioni di stream, e hanno condiviso il palco con leggende come Black Sabbath, Rolling Stones, Ac/Dc e Guns N’ Roses.

I Falling In Reverse

I Falling In Reverse tornano con Popular Monster del 2024, il primo full-length del gruppo postmoderno dopo sette anni. L’album è corredato da ben tre singoli d’oro certificati RIAA (Zombified, Voices in My Head, Watch the World Burn), dalla title track doppio platino, un classico del nü-metal rivisitato, e da sei nuovissimi inni di metal furioso, melodia e hip-hop.

Popular Monster è una dichiarazione di sfida e una vittoria trionfale per il cantante, cantautore, bandleader e provocatore Ronnie Radke, che ha inventato i Falling In Reverse nella cella di una prigione. Radke riempie il quinto full-length dei Falling In Reverse con canzoni invincibili e irresistibili che risuonano attraverso le generazioni e i generi. Co-prodotto con il collaboratore di lunga data Tyler Smyth (I Prevail, Skillet, Lights), Popular Monster è pieno di angoscia confessionale, spavalderia e abili giochi di parole.

Da adolescente Ronnie ha formato una serie di gruppi pop-punk a Las Vegas, culminati nella creazione degli Escape The Fate. La fulminea ascesa del gruppo metalcore coincide con la spirale di dipendenza del cantante. Quando è stato condannato a due anni di prigione, la band che aveva fondato era andata avanti senza di lui. Alcuni fan, critici e addetti ai lavori pensavano che la sua storia sarebbe finita lì. Si sbagliavano di grosso.

L’album di debutto dei Falling In Reverse, The Drug In Me Is You (2011), certificato oro, è arrivato meno di due anni dopo l’uscita di Ronnie. Grazie alle sue fascinazioni formative per il metal, il punk e l’hip-hop, ha quasi da solo rilanciato il rap rock con l’ambizioso Fashionably Late (2013).

Just Like You (2015) ha debuttato nella Top 5 della classifica rock statunitense. Il grintoso e atmosferico Coming Home (2017) ha dimostrato un altro lato avventuroso dell’espressione di Radke. Losing My Mind e Losing My Life hanno sorpreso nuovamente la cosiddetta ‘scena’ nel 2018, quando Radke è stato il primo dei suoi coetanei a passare dal formato dell’album a quello dei singoli indipendenti. Drugs esplorava l’epidemia americana di abuso di sostanze e incanalava il cuore spezzato di Ronnie stesso.

L’enorme Popular Monster divenne la prima canzone di Ronnie al numero 1 delle radio e il suo primo singolo di platino a meno di due anni dalla sua pubblicazione. È stata anche la prima canzone al numero 1 della classifica Hot Hard Rock Songs inaugurata da Billboard, che tiene conto di airplay, streaming e download. Popular Monster è poi diventato doppio disco di platino negli Stati Uniti e 3x platino in Australia. Zombified e Voices In My Head hanno raggiunto la posizione n. 1 in successione. Voices In My Head è stata anche la canzone numero 1 del 2022 su Octane di SiriusXM. L’anticonvenzionale, caustica e super pesante Watch the World Burn ha dominato le radio rock nel 2023 ed è diventata improbabilmente la sua prima canzone della Billboard Hot 100.

Come i produttori e i registi di prim’ordine che Ronnie ha ingaggiato per realizzare la sua concezione, si è anche circondato di incredibili musicisti dal vivo, dando vita a performance indimenticabili con diverse formazioni nel corso degli anni. Radke è il padrone del palcoscenico, sia quando ha preso parte al Warped Tour tenuto dai My Chemical Romance, dagli Avenged Sevenfold e dai Fall Out Boy negli ultimi anni del tour, sia che si esibisca in posti di rilievo in tutti i principali festival rock o in massicce esibizioni da headliner.

Popular Monster, l’album, segna un altro capitolo della storia di un artista che non si ferma mai, superando ostacoli (e avversari) sia interni che esterni.

“Radke è uno dei frontman rock più venerati di questa generazione”, ha scritto l’autorevole rivista Forbes in un profilo del 2020. “E forse anche uno degli ultimi veri rockmen di questa scena.