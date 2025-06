Cesare Cremonini arriva a Firenze, nuova data per l’estate 2026

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Dopo aver registrato il tutto esaurito per il tour negli stadi del 2025, Cesare Cremonini non si ferma e rilancia con entusiasmo: quattro nuove date per l’estate 2026, tra cui spicca quella attesissima a Firenze. Il cantautore bolognese sarà protagonista alla Visarno Arena il 17 giugno 2026, portando la sua musica nella cornice del Parco delle Cascine. Anche stavolta si prevede un rapido sold out, segno del legame solido e affettuoso che Cremonini ha saputo costruire con il pubblico toscano.

Il tour, battezzato Cremonini Live26, toccherà alcune delle venue più prestigiose del Paese, confermando l’artista tra i performer più iconici della scena musicale italiana. Le tappe annunciate includono location di grande impatto come il Circo Massimo di Roma, l’Ippodromo Snai La Maura di Milano, l’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola e, appunto, la Visarno Arena di Firenze. Un percorso musicale ambizioso, all’altezza di una carriera lunga venticinque anni, in cui Cremonini ha saputo rinnovarsi continuamente con brani di grande successo come Poetica, Marmellata #25.

Per chi desidera esserci, sarà importante tenere d’occhio le date di apertura delle vendite: la prevendita riservata ai titolari di carta Mastercard inizierà domani (17 giugno) alle 10 su www.priceless.com/music, mentre la vendita generale partirà giovedì (19 giugno) alle 11 su www.livenation.it/cremonini.

L’estate del 2026 si preannuncia quindi come una stagione di grandi eventi per la Visarno Arena, che ospiterà non solo Cremonini, ma anche nomi internazionali come i Linkin Park e l’eclettico Caparezza. Un’ulteriore conferma del ruolo di Firenze come punto di riferimento per la musica dal vivo in Italia. La corsa ai biglietti è già cominciata, e gli appassionati sanno bene che sarà un’estate da non perdere.