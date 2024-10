Dai mercati ai fuochi d’artificio: otto giorni di eventi con la Fiera di San Luca a Impruneta

Getting your Trinity Audio player ready...

IMPRUNETA – Tradizione ma anche uno sguardo al futuro con la Fiera di San Luca, in programma all’Impruneta, in provincia di Firenze, dal 12 al 20 ottobre.

L’evento, tra i più antichi d’Europa, è strettamente legato alla celebrazione del patrono del paese, San Luca, il 15 ottobre. Ogni anno la Fiera coinvolge l’intera comunità con un calendario ricco e variegato, che intreccia le antiche tradizioni locali con nuove proposte, offrendo un mix di storia e innovazione.

Durante i nove giorni la Fiera, famosa per la sua fiera del bestiame, proporrà anche mostre d’arte, mercati e laboratori artigianali. Tra le attività in programma spiccano eventi culturali e ricreativi come il luna park e lo spettacolo pirotecnico, previsto per giovedì 17 ottobre.

L’edizione 2024 della Fiera di San Luca offre un programma variegato e ricco di eventi di grande interesse. Le celebrazioni inizieranno sabato 12 ottobre con il premio nazionale di poesia Mario Gori, un prestigioso appuntamento culturale che darà il via alla manifestazione. Martedì 15 ottobre sarà la giornata dedicata alla fiera del bestiame, un evento che conserva intatta una delle tradizioni più antiche e significative del territorio.

Durante tutta la settimana, gli amanti dell’arte potranno visitare le mostre d’arte ospitate nel pittoresco Loggiato del Pellegrino, uno spazio che unisce storia e cultura. Giovedì 17 ottobre sarà una serata speciale, con lo spettacolo pirotecnico che illuminerà il cielo di Impruneta, regalando momenti magici con giochi di luci e colori.

Sabato 19 ottobre al Museo della Festa dell’Uva, l’associazione culturale Vieniteloracconto presenterà il gioco didattico-teatrale Ti racconto San Gersolé: diari della natura, scene di vita contadina, un omaggio alla didattica della maestra Maria Maltoni.

La manifestazione si concluderà domenica 20 ottobre con la corsa podistica Corri alla Fiera, che vedrà la partecipazione di corridori di ogni età, portando entusiasmo e vitalità lungo le strade del paese.

“La Fiera di San Luca è una testimonianza viva di socialità e comunità, ma è anche un’occasione preziosa per valorizzare le nostre tradizioni più antiche. Grazie a questa manifestazione, riusciamo tutti insieme a portare il nostro patrimonio culturale verso il futuro”, dichiarano il sindaco Riccardo Lazzerini e il presidente dell’associazione Fiera di San Luca, Andrea Tucci.

Durante l’intera durata della Fiera di San Luca, al Centro di creatività Paolieri (La Pagoda), in piazza Garibaldi, sarà possibile visitare gratuitamente la mostra permanente dedicata alla vita e alle opere di Ferdinando Paolieri. Per ulteriori informazioni, contattare il numero: 328.8624604.

Con oltre mille anni di storia, la Fiera di San Luca affonda le sue radici nella transumanza dei pastori, che sostavano a Impruneta durante il loro tragitto dall’Appennino alla Maremma. Questo antico crocevia divenne un importante punto di scambio per la compravendita di bestiame, formaggi, lana e altri beni. Gli artigiani locali, a loro volta, offrivano prodotti come scarpe, vestiti e soprattutto il celebre Cotto dell’Impruneta, noto in tutto il mondo.

Nel corso dei secoli, la Fiera è diventata un appuntamento atteso non solo dai commercianti, ma anche da folle di visitatori attratti dai mercati, dalle attività culturali e dai sapori tradizionali del territorio.