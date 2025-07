PISA – Dal 30 agosto al 13 settembre torna a Pisa il Summer Knights, il festival che anima la storica Piazza dei Cavalieri con grandi nomi della musica italiana e internazionale. Otto serate imperdibili per chi ama la musica live in una cornice unica.

Ad aprire il cartellone sarà Francesco De Gregori (30 agosto) con uno speciale concerto per i 50 anni di Rimmel. Seguono Marco Masini (3 settembre), Fiorella Mannoia con orchestra (4 settembre), Level 42 (6 settembre), I Gatti Mezzi in reunion (7 settembre), Vincenzo Salemme (10 settembre), Cristiano De André (11 settembre) e il live sperimentale Asco- Symphony of Chaos (12 settembre). Gran finale il 13 settembre con il party anni 2000 Teenage Dream.

I concerti inizieranno alle 21,30 ed i biglietti sono in vendita su TicketOne e Vivaticket, con pacchetti VIP disponibili per alcune date.

Il Summer Knights si conferma così un appuntamento di punta dell’estate toscana, capace di unire musica, turismo e valorizzazione del centro storico di Pisa.