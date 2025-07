Prato, Palazzo Pretorio offre visite guidate in inglese ogni lunedì di luglio

Getting your Trinity Audio player ready...

PRATO – Il Museo di Palazzo Pretorio apre le porte ai visitatori internazionali con un’iniziativa pensata per rendere l’arte e la storia di Prato ancora più accessibili. Ogni lunedì di luglio, a partire dalle 15, sarà possibile partecipare a visite guidate in lingua inglese, ideate per offrire un’esperienza coinvolgente e su misura per il pubblico straniero, sempre più presente in città durante l’estate.

Questa proposta nasce da un’attenta osservazione dei flussi turistici: nei mesi estivi, circa il 34% dei visitatori del museo proviene dall’estero. Un dato che evidenzia l’importanza di offrire servizi dedicati a chi non parla italiano, favorendo una fruizione culturale più ampia, inclusiva e in linea con gli standard delle principali destinazioni europee.

Un’esperienza immersiva tra capolavori e narrazione storica

Le visite guidate in inglese propongono un viaggio affascinante attraverso otto secoli di arte e cultura, alla scoperta delle opere e delle storie custodite all’interno del museo. Il percorso si snoda tra capolavori di grandi maestri, testimonianze storiche e oggetti che raccontano l’evoluzione artistica e sociale della città, dalle origini medievali fino alle collezioni contemporanee. Ogni sala rappresenta una tappa significativa nella narrazione identitaria di Prato e della Toscana.

Grazie alla guida in lingua inglese, i visitatori stranieri potranno comprendere appieno il significato, il contesto e il valore delle opere esposte, vivendo il museo non solo come luogo di osservazione, ma come spazio di dialogo culturale. L’approccio delle visite è pensato per essere coinvolgente e accessibile, trasformando il tour in un’esperienza autentica e memorabile.

Costi e come prenotare

Il servizio ha un costo aggiuntivo di 5 euro a persona, da sommare al normale biglietto d’ingresso secondo le tariffe in vigore. Si tratta di una cifra contenuta, soprattutto considerando il valore formativo e culturale di una visita guidata in lingua straniera.

La prenotazione è obbligatoria, per consentire una gestione ottimale dei gruppi e garantire un’esperienza personalizzata. È possibile riservare il proprio posto chiamando il numero 0574.1837859 o scrivendo all’indirizzo museo.palazzopretorio@comune.prato.it. Data la grande affluenza estiva, è consigliato prenotare con anticipo.

Le prossime date in programma

Le visite guidate in inglese si terranno ogni lunedì fino alla fine del mese.