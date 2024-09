Il 29 settembre torna per la 98esima edizione la ‘Festa dell’uva’ di Impruneta

Getting your Trinity Audio player ready...

IMPRUNETA – Appuntamento con la tradizione alle porte del Chianti.

L’attesa cresce per la Festa dell’uva di Impruneta, una celebrazione che unisce tradizione e spettacolo, con i quattro rioni pronti a emozionare.

Mancano ormai pochi giorni e il paese di Impruneta, in provincia di Firenze, è in trepidante attesa per la 98esima edizione della Festa dell’Uva, una delle manifestazioni più antiche d’Italia, che si svolgerà in piazza Buondelmonti.

La Festa dell’uva di Impruneta è un evento unico nel suo genere, capace di unire giovani e meno giovani in un’atmosfera di festa. Ogni anno, offre uno spettacolo entusiasmante e straordinario, una celebrazione di musica, colori ed emozioni che attira migliaia di spettatori nel paese in provincia di Firenze.

Al centro di questa manifestazione c’è il forte legame tra il territorio, le persone e la tradizione, esaltato da uno sviluppo narrativo coinvolgente, curato con dettaglio e maestria da ciascun rione. Gli spettacoli si presentano come veri e propri musical di alta qualità, capaci di catturare l’attenzione del pubblico e di avere una notevole valenza televisiva, rendendo l’evento un’occasione imperdibile anche per chi segue la manifestazione da casa.

“I quattro rioni sono in grande fermento, e il lavoro prosegue senza sosta in vista di domenica. Le condizioni meteorologiche non hanno aiutato e alcuni rioni stanno recuperando ritardi nella preparazione, ma siamo certi che colmeranno queste difficoltà nel corso della settimana. Questa festa rappresenta per noi imprunetini il momento culminante di un anno di impegno da parte di migliaia di rionali, che si dedicano a opere di sartoria, artigianato, pittura e coreografia. Ognuno dei quattro rioni, in trenta minuti, offrirà un messaggio unico, emozionante e spettacolare”. dichiarano il sindaco Riccardo Lazzerini e il presidente dell’ente Festa dell’Uva, Filippo Venturi.

Il programma della giornata sarà ricco di eventi. Si inizierà alle 14.30 con l’esibizione della Filarmonica Giuseppe Verdi di Impruneta in Piazza Buondelmonti. A seguire, alle 14.50, ci saranno i saluti del presidente dell’ente Festa dell’Uva, Filippo Venturi, e del sindaco Riccardo Lazzerini.

Alle 15 prenderà il via la sfilata e lo spettacolo dei quattro Rioni: Pallò, Sant’Antonio, Sante Marie e Fornaci. Dopo la sfilata, si procederà con la premiazione della 43esima Vetrina dell’Uva e della Gara di solidarietà fra i rioni per le donazioni di sangue. Infine, verrà proclamato il rione vincitore della 98esima edizione della Festa dell’Uva, con la tradizionale collocazione della bandiera sul balcone del Comune.

I biglietti per le tribune possono essere acquistati al Museo della Festa dell’Uva, situato in piazza Buondelmonti a Impruneta martedì 24, giovedì 26 e sabato 28 settembre dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 19.

Il costo del biglietto è di 30 euro per posto, senza possibilità di riduzioni. In alternativa, è possibile acquistare i biglietti online tramite bonifico bancario. In questo caso, il posto sarà assegnato automaticamente dall’organizzazione, senza possibilità di scelta, ma sarà possibile indicare una preferenza per la tribuna (Comune, Pellegrino o Biblioteca), salvo esaurimento posti. Ecco i dati bancari per effettuare il bonifico: Ente Festa dell’Uva di Impruneta c/o Banco Fiorentino Mugello Impruneta Signa Iban IT 84 T 08325 37900 000000011397.

Per ulteriori informazioni sui biglietti e sulla disponibilità, è possibile contattare i seguenti indirizzi email: info@festadelluvaimpruneta.it e i.marsango@comune.impruneta.fi.it.

In alternativa, è possibile contattare il numero ”055.2036468 durante l’orario d’ufficio.

Le ricerche storiche indicano che la Festa dell’Uva di Impruneta ha ufficialmente avuto inizio nel 1928, quando il paese era sotto la giurisdizione del Comune del Galluzzo. Tuttavia, la festa viene celebrata a Impruneta dal 1926, attestando la sua lunga tradizione. Questa manifestazione ha preceduto l’atto del governo gascista che nel 1930 fissò il 28 settembre come data ufficiale per la prima Festa nazionale dell’Uva. Dopo un’interruzione dovuta alla Seconda Guerra Mondiale, la Ffsta è ripresa nel 1950, evolvendosi da una celebrazione locale a un evento di richiamo nazionale.

Nel corso degli anni, la Festa ha continuato a trasformarsi, adattandosi ai cambiamenti sociali ed economici. I quattro rioni di Impruneta, ognuno con la propria identità, portano in scena spettacoli sempre più innovativi, combinando tradizione e modernità. Dalle prime sfilate con carri decorati di uva, si è passati a costruzioni più elaborate che riflettono non solo la vita contadina, ma anche temi contemporanei.

Oggi, la Festa è un evento che coinvolge l’intera comunità, con la partecipazione attiva di giovani e meno giovani. Le innovazioni tecnologiche, come l’uso del digitale per la realizzazione dei carri, si affiancano alla tradizione, mantenendo vivo lo spirito di socialità e solidarietà. L’emozione della Festa rimane invariata: un momento di condivisione e celebrazione che continua a sorprendere e affascinare ogni anno.