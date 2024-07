Il concerto di Sarafine clou della seconda settimana del Festival della Montagna Fiorentina

Getting your Trinity Audio player ready...

SAN GODENZO – Secondo ‘tempo’ per il Festival della Montagna Fiorentina. L’evento, infatti, dopo una prima settimana in quel di Londa prosegue a San Godenzo fra musica, sport, attività all’aria aperta, talk, mostre e workshop.

Un festival unico e gratuito, con servizi innovativi, come spazi di coworking gratis e postazioni per il campeggio libero, per vivere la Montagna Fiorentina da veri abitanti temporanei. A San Godenzo e delle sue frazioni è possibile esplorare la montagna in esperienze di trekking o in mountain bike, ascoltare sportivi ed esperti condividere le loro avventure in talk e momenti di dibattito, scoprire i segreti e le bellezze del territorio attraverso passeggiate guidate nei paesi ed escursioni nella natura, o seguendo percorsi d’arte alla scoperta di opere e installazioni, partecipare a laboratori creativi e a tanti appuntamenti musicali passando dalle suggestioni dell’orchestra classica a quelle dell’elettronica, collezionare ricordi indimenticabili passeggiando in boschi e marronete o assistendo all’alba dal Monte Falco. L’iniziativa rientra in un progetto più ampio dedicato alla Montagna Fiorentina. Una storia che prende vita dall’amore profondo degli abitanti per la propria terra, sostenuta dalla determinazione degli amministratori e dalla partecipazione attiva dei cittadini, delle imprese e delle associazioni locali. Il Festival è promosso dai Comuni di Londa e San Godenzo in partenariato con Lama – Impresa Sociale, le Proloco dei due Comuni, l’Associazione La Casa del Sole e della Luna, il Gruppo Perché No Odv e Trame di Cultura, oltre a molte altre associazioni del territorio. È realizzato con il patrocinio del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, della Regione Toscana, della Città Metropolitana di Firenze e dell’Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve e con il sostegno dei finanziamenti europei NextGenerationEU e del Pnrr Cultura. Il progetto Montagna Fiorentina si propone di affrontare le sfide economiche e sociali tipiche delle aree interne, promuovendo la rigenerazione e lo sviluppo territoriale.

I servizi del Festival

alcuni servizi speciali pensati per far vivere a tutti i partecipanti il massimo comfort e una completa immersione nell'atmosfera unica della Montagna Fiorentina. Tra questi uno spazio di coworking gratuito a Villa Gentili, dal lunedì al venerdì, in collaborazione con Impact Hub Firenze (per prenotazioni info@montagnafiorentina.com).

Come nella settimana di Londa, saranno disponibili posti tenda gratuiti, stavolta all’interno dell’uliveta della splendida azienda agricola Il Bachino (per prenotazioni info@montagnafiorentina.com). I campeggianti potranno disporre di allaccio elettrico, acqua corrente nei pressi della tenda e di un bagno all’interno della struttura. Al Loggiato sotto Piazza Dante sarà presente un servizio di infopoint del Festival attivo dalle 18 alle 20. Infine anche un servizi di centri estivi (a pagamento) organizzato dalla cooperativa Compagnia di’ Marronbugio, attivo per tutta la durata del Festival per le famiglie che vorranno far partecipare i propri bimbi e le proprie bimbe (per prenotazioni educatorimarronbugio@libero.it). Maggiori informazioni qui.

Il programma dei prossimi giorni

Venerdì 19 il programma si apre alle 10 a San Godenzo con un’esperienza di trucioloterapia in bottega. Lavorando con antichi strumenti artigianali e varietà di legni autoctone, il pubblico sarà avvolto da dolci profumi che variano a seconda del legno lavorato: ogni essenza rilasciata ha il suo aroma unico.

Dalle 17 alle 20 il trekking I cento tornanti, partenza fissata in località Ponticino, Strada statale 67 Tosco Romagnola. Camminata, letture e racconti. Dal ponte del Cicaleto il pubblico si muoverà verso la Croce di Petrognano e poi camminerà immerso nelle marronete fino a Castagneto. Un cammino panoramico che si affaccia sulla vallata del torrente San Godenzo e che incontra la Pieve di San Giorgio a Petrognano. Durante il cammino, sarà possibile sostare per ascoltare i racconti e gli approfondimenti sulla storia e sulla natura dei luoghi attraversati. L’evento è a cura di Giropoggio, Centro visite del Parco nazionale delle foreste casentinesi, Monte Falterona e Campigna, Ass. Il Paese delle Meraviglie (per prenotazioni 348.7375663).

talk sulla biodiversità e tutela delle api. Introduce e modera Luca Vitali, fondatore delle Edizioni Montaonda. Sempre alle 18, ma nel loggiato sotto Piazza Dante, il laboratorio Amiche api! – laboratorio per bambine e bambini durante il quale andranno a ricreare un alveare popolato da simpatiche apette. Fascia d’età: 6-12 anni (prenotazioni: Alle 18, in Piazza Vittorio Veneto a San Godenzo, unIntroduce e modera Luca Vitali, fondatore delle Edizioni Montaonda. Sempre alle 18, ma nel loggiato sotto Piazza Dante, il laboratorio Amiche api! – laboratorio per bambine e bambini durante il quale andranno a ricreare un alveare popolato da simpatiche apette. Fascia d’età: 6-12 anni (prenotazioni: tramedicultura@gmail.com ).

Alle 20 una cena con tutta la comunità al Parco di Castagneto, organizzata dall’associazione Amici di Castagneto. Per prenotazioni: info@montagnafiorentina.com

Infine, a partire dalle 22, chiusura a La Bottega di Castagneto, realtà presente sul territorio dalla fine dell’800, da due anni è un ristorante completamente rinnovato, dall’atmosfera familiare e giovanile, grazie ai due ragazzi che lo hanno preso in gestione e che oggi invitano tutti a festeggiare insieme i due anni di attività. Dj set con dj Leo 101 e cocktail estivi per festeggiare e concludere la serata. Sabato 20 luglio il programma inizia nel cuore della notte, e più precisamente alle 00,30 con un trekking notturno per vedere l’alba sul Monte Falco, un’esperienza unica. Un trekking notturno con yoga nel cuore dell’Appennino, nel meraviglioso Parco delle foreste casentinesi fino alla vetta più alta del Monte Falco per godersi l’alba di un nuovo giorno. La camminata si snoda su un sentiero molto suggestivo immerso in una faggeta secolare. Dalla cima del Monte Falco, alle prime luci del giorno, verrà praticato il saluto al sole secondo la tradizione del Hatha yoga, mentre lentamente i profili delle creste dei monti prendono forma e si inondano di luce. Al termine dell’escursione, possibilità di fermarsi a fare colazione a San Godenzo (Per prenotazioni: TERRÆtrekking Elena, elena.beleffi@gmail.com). Per chi ancora volesse praticare Yoga, dalle 9 alle 10, al Parco Annigoni, Il Castagno d’Andrea, una lezione di Hatha Yoga: un’esperienza nutriente e inclusiva per affrontare la giornata con il giusto spirito, in totale armonia con se stessi e con la natura circostante (Per prenotazioni: valeriayogaedbn@gmail.com). Alle 10 un nuovo trekking stavolta tutto dedicato ai sapori del Parco di Castagneto. Un escursione a piedi da Castagneto all’azienda agricola Le Sorgenti con l’accompagnamento della guida Aigae Carlo Visca e approfondimenti su aspetti naturalistici e storici (Per prenotazioni e informazioni: 3487375663). Alle 10,30 una visita all’antico all’antico seccatoio nella marroneta secolare (ritrovo presso Piazza della Vittoria a San Godenzo, Il Castagno d’Andrea). Dopo averne scoperto il funzionamento, sarà possibile accendere il “fuoco che cammina” capace di durare anche più di un giorno senza essere attizzato. Dopodiché sarà possibile attraversare un particolare sito geologico per arrivare dai grandi patriarchi, i castagni secolari: lì sarà spiegato come si conduce una marroneta (Per prenotazioni: robert.o@inwind.it).

Alle 11 al bar Il Muraglione la presentazione del libro La curva perfetta, con un dialogo fra i tre autori Carlo Cianferoni, Paolo Sormani e Massimo Mita. Note per il motociclista del terzo millennio (Giunti Editore), che racconta in parole la profonda connessione tra uomo, motocicletta e territorio. La strada statale 67, che ospita questo evento, ne è la perfetta rappresentazione.

Picnic del Caffè Falterona (per prenotazioni: Pro Loco di San Godenzo, con un mercatino di artigianato locale ai giardini pubblici di San Godenzo e un laboratorio per i più piccoli di circo con giocoleria e equilibrismo acrobatico sotto la guida esperta dei professionisti di Spazio Circo Mob. Un’occasione perfetta per sviluppare le proprie abilità motorie e di esprimere la creatività in un ambiente sicuro e divertente. Dalle 12 alle 14 il gustosissimo e ricercato(per prenotazioni: chioccioliniodiug@gmail.com ), mentre nel pomeriggio, dalle 16, inizia l’Aperiart, a cura della, con un mercatino di artigianato locale ai giardini pubblici di San Godenzo e un laboratorio per i più piccoli di circo con giocoleria e equilibrismo acrobatico sotto la guida esperta dei professionisti di. Un’occasione perfetta per sviluppare le proprie abilità motorie e di esprimere la creatività in un ambiente sicuro e divertente.

In serata, a partire dalle 19, Aperiart prosegue in piazza Dante con una cena in modalità street food con tavoli e due postazioni gastronomiche allestite per l’occasione. Alla ricerca di sapori tradizionali come tortelli e deliziosi panini preparati con ingredienti freschi, ideali per soddisfare ogni gusto e preferenza.

Sarafine (evento ad ingresso libero e gratuito), una delle tappe del suo È così che va il mondo tour.

Vincitrice dell’ultima edizione di X-Factor, Sara Sorrenti, in arte Sarafine, è un’artista poliedrica che scrive, canta, produce e suona tutto in prima persona, un approccio che le consente di portare sul palco una performance di grande potenza e impatto. Grazie alla sua abilità nel mescolare elettronica, dubstep, tecno, drill e pop, ogni brano è un inno di gioia e ritmo che invoglia chiunque a ballare. A seguire Retro party ’70-’00: Il Porto di Poppi dj set.Domenica 21, nell’ultima giornata del Festival della Montagna Fiorentina, il programma prende il via con un percorso di terapia forestale: dalle 9,30 alle 13 una pratica di immersione in foresta che, grazie a solide basi di ricerca scientifica e all’accompagnamento di professionisti qualificati, permette di incrementare salute e benessere attraverso momenti di focalizzazione sui sensi negli ambienti boschivi più adatti. Questa pratica contribuisce a diminuire la pressione sanguigna, migliora lo stato d’animo moderando lo stress, aiuta le difese immunitarie e migliora funzioni di tipo cognitivo come attenzione e memoria (partenza dal parcheggio della Fonte del Borbotto, Il Castagno d’Andrea. Necessaria prenotazione entro mercoledì 17 luglio via mail a Alle 21,30, sempre in piazza Dante, arriva finalmente il concerto dell’attesissima(evento ad ingresso libero e gratuito), una delle tappe del suotour.Vincitrice dell’ultima edizione di X-Factor, Sara Sorrenti, in arte Sarafine, è un’artista poliedrica che scrive, canta, produce e suona tutto in prima persona, un approccio che le consente di portare sul palco una performance di grande potenza e impatto. Grazie alla sua abilità nel mescolare elettronica, dubstep, tecno, drill e pop, ogni brano è un inno di gioia e ritmo che invoglia chiunque a ballare. A seguire Retro party ’70-’00: Il Porto di Poppi dj set.Domenica 21, nell’ultima giornata del Festival della Montagna Fiorentina, il programma prende il via conuna pratica di immersione in foresta che, grazie a solide basi di ricerca scientifica e all’accompagnamento di professionisti qualificati, permette di incrementare salute e benessere attraverso momenti di focalizzazione sui sensi negli ambienti boschivi più adatti. Questa pratica contribuisce a diminuire la pressione sanguigna, migliora lo stato d’animo moderando lo stress, aiuta le difese immunitarie e migliora funzioni di tipo cognitivo come attenzione e memoria (partenza dal parcheggio della Fonte del Borbotto, Il Castagno d’Andrea. Necessaria prenotazione entro mercoledì 17 luglio via mail a info@montagnafiorentina.com ).

Castagno in Festa! ai giardini di Castagno d’Andrea: una giornata all’insegna della cultura, del buon cibo e della musica a cura dell’Ass. Andrea del Castagno e di altre realtà del territorio (Per informazioni: Per tutta la giornata, dalle 9 alle 21, si tieneai giardini di Castagno d’Andrea: una giornata all’insegna della cultura, del buon cibo e della musica a cura dell’Ass. Andrea del Castagno e di altre realtà del territorio (Per informazioni: assoandreadelcastagno@gmail.com pinellicastagno@gmail.com ).

Dalle 10,15 alle 17 Traversando la Comedia. Un viaggio dall’Inferno al Paradiso lungo il

Il Cammino di Dante, in collaborazione con l’Associazione PassodopoPasso, organizza un’iniziativa dedicata al Sommo Poeta e al nuovo itinerario escursionistico che si aggiunge come tappa al percorso che riscopre le antiche vie che collegano le città di Firenze e Ravenna. Sarà un’occasione per valorizzare da un punto di vista naturalistico, culturale e artistico il territorio di Castagno d’Andrea – San Godenzo declamato da Dante nella Divina Commedia e attraversato dal poeta stesso, ma anche sede nel 1302 del celebre convegno fra esuli fiorentini Ghibellini e Guelfi Bianchi (Per informazioni e prenotazioni Cammino di Dante con partenza dal Circolo Arci 8 Dicembre – Arnaldo Amadei, Il Castagno d’Andrea. L’associazione, in collaborazione con l’Associazione PassodopoPasso, organizza un’iniziativa dedicata al Sommo Poeta e al nuovo itinerario escursionistico che si aggiunge come tappa al percorso che riscopre le antiche vie che collegano le città di Firenze e Ravenna. Sarà un’occasione per valorizzare da un punto di vista naturalistico, culturale e artistico il territorio di Castagno d’Andrea – San Godenzo declamato da Dante nella Divina Commedia e attraversato dal poeta stesso, ma anche sede nel 1302 del celebre convegno fra esuli fiorentini Ghibellini e Guelfi Bianchi (Per informazioni e prenotazioni guideilcamminodidante@gmail.com ).

Al Parco Annigoni, dalle 15 alle 17, La Società Astronomica Galileo Galilei offrirà la possibilità di una visione indimenticabile del Sole nella riga dell’idrogeno alfa (protuberanze, macchie, filamenti), con telescopio dedicato (accesso libero), mentre dalle 16 alle 19 sarà possibile pedalare nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi in E-Bike. La partenza è fissata da Piazza della Vittoria 4, Il Castagno d’Andrea (Per prenotazioni: , dalle 15 alle 17, La Società Astronomica Galileo Galilei offrirà la possibilità di una visione indimenticabile del Sole nella riga dell’idrogeno alfa (protuberanze, macchie, filamenti), con telescopio dedicato (accesso libero), mentre dalle 16 alle 19 sarà possibile pedalare nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi in E-Bike. La partenza è fissata da Piazza della Vittoria 4, Il Castagno d’Andrea (Per prenotazioni: alino.innocenti.75@gmail.com ).

Alle 19 un aperitivo al Parco Annigoni con il Caffè Falterona, infine alle 21,30 in Piazza Don Bosco a San Godenzo il concerto dei solisti dell’Orchestra da Camera Fiorentina Viaggio intorno a Puccini” I Solisti dell’Orchestra da Camera Fiorentina, Direttore artistico Comm M° Giuseppe Lanzetta, in collaborazione con il ministero della cultura e la città metropolitana di Firenze, presentano Viaggio Intorno a Puccini, con la partecipazione della soprano Sara Cervasio e del Tenore Luca Pacini.