‘L’assaggiatrice di Hitler’ in prima nazionale al Teatro delle Arti di Lastra a Signa

Getting your Trinity Audio player ready...

LASTRA A SIGNA – Il Teatro delle Arti di Lastra a Signa è pronto ad accogliere un evento speciale: la prima nazionale dello spettacolo L’assaggiatrice di Hitler, tratto dall’omonimo romanzo di Rosella Postorino, vincitore di prestigiosi premi come il Campiello 2018 e il Prix Jean-Monnet 2019.

Lo spettacolo andrà in scena giovedì 9 e venerdì 10 gennaio, con la regia di Sandro Mabellini, e rappresenta un’intensa trasposizione scenica dell’opera letteraria.

Domenica 10 gennaio alle 18.30, nel foyer del Teatro Popolare d’Arte, gli spettatori potranno partecipare a un esclusivo incontro con Rosella Postorino, autrice del romanzo Le Assaggiatrici e Sandro Mabellini, regista dello spettacolo. La conversazione sarà moderata da Gianfranco Pedullà, direttore artistico del Teatro popolare d’arte. Durante l’incontro, verranno approfonditi i temi cardine del romanzo e dello spettacolo: la capacità umana di adattarsi al Male, il confine tra sopravvivenza e colpa, e la straordinaria e violenta storia della protagonista Rosa Sauer, liberamente ispirata alle reali vicende delle donne incaricate da Hitler di assaggiare il cibo del dittatore prima dei suoi pasti.

Lo spettacolo: un viaggio evocativo

La messa in scena di L’Assaggiatrice di Hitler si propone di coinvolgere lo spettatore in un’esperienza intima e suggestiva. Due sole attrici – Silvia Gallerano e Alessia Giangiuliani – interpretano tutti i personaggi della storia, sostenute dalla musica dal vivo di Marlene Fuochi. Grazie a una raffinata drammaturgia della parola, del suono, della luce e del corpo, gli spettatori saranno chiamati a “riempire con l’immaginazione” i vuoti, rendendo lo spettacolo un vero e proprio film senza cinema.

Apericena con sapori locali

In occasione delle rappresentazioni del 9 e del 10 gennaio, il Teatro delle Arti offrirà al pubblico un apericena prima dello spettacolo, organizzato in collaborazione con le aziende agricole Fattoria di Trecento e Ripa Verde. Sarà un’occasione per degustare i sapori del territorio in un’atmosfera conviviale, arricchendo ulteriormente l’esperienza teatrale.

Per prenotare i biglietti e partecipare agli eventi, contattare la biglietteria del Teatro Popolare d’arte al numero 055.8720058 oppure https://teatropopolaredarte.it/lassaggiatrice-di-hitler/