L’olio protagonista per un weekend per rinnovare la tradizione a Reggello

REGGELLO – Torna nel prossimo weekend un appuntamento tradizionale con i prodotti tipici del territorio.

Olio in mostra, da acquistare e da assaggiare dall’1 al 3 novembre dalle 10 della mattina alle 21 la sera. Al Palazzetto dello sport del paese va in scena la 51esima edizione dalla rassegna dell’olio extravergine d’oliva del comune, una delle manifestazioni dedicate all’olio più longeve in Toscana, occasione da non perdere per chi desidera scoprire l’eccellenza delle produzioni locali .

Nei tre giorni ci saranno degustazioni guidate, ma anche incontri dedicati all’agricoltura sostenibile, all’olio di oliva usato nella cosmesi o ai vecchi e nuovi sistemi di coltivazione dell’olivo e raccolta delle olive in Toscana. E poi ancora passeggiate, corse podistiche, pedalate con la bici elettrica, visita all’abbazia di Vallombrosa grazie ad un bus navetta gratuito (il 2 novembre), esibizioni di cucina, mercati del biologico e dell’antiquariato e visite ai frantoi. I più piccoli invece potranno partecipare a laboratori culinari ed artistici.

Nel territorio di Reggello sono attivi venticinque produttori di olio e sei frantoi, insieme a numerose piccole aziende olivicole a gestione familiare: quattordici sono quelli che esporranno durante la rassegna.

Prima della festa altri eventi ne accompagneranno il prologo. Alcuni ci sono già stati, come il raduno per mountain bike il 20 ottobre. Altri ci saranno: dalla cena a Villa Pitiana con gli olivicoltori il 24 ottobre alla camminata tra gli olivi e il concerto matinée della corale Chorgemeinshaft Stadtkirche Kolbermoor alla pieve di Cascia sabato 27 ottobre. Il 31 ottobre invece appuntamento al Mercato centrale di Firenze degustando l’olio di Reggello.

“L’olio di Reggello – commenta il presidente della Toscana, Eugenio Giani – è una produzione che negli ultimi anni si sta sempre più distinguendo, proponendo livelli di eccellenza di assoluto profilo, e la fiera, tra le più antiche manifestazioni in Toscana dedicate all’olio nuovo, è un punto di riferimento”.

“La rassegna – sottolinea il sindaco di Reggello Piero Giunti – è una tradizione radicata che celebra e valorizza la qualità del nostro olio extavergine di oliva, espressione autentica del legame profondo tra la nostra comunità e il territorio”.

“L’evento – aggiunge l’assessora all’agricoltura, Priscilla Del Sala – è un’importante vetrina per la promozione e la valorizzazione del nostro territorio: per sostenere le aziende olivicole e per offrire ai visitatori l’opportunità di scoprire le bellezze del nostro comune”