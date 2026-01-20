6.9 C
Firenze
martedì 20 Gennaio 2026
Firenze, un sigillo di Stato per l’arte: Mattarella premia la Fondazione Zeffirelli

Alto riconoscimento del Quirinale per l'iniziativa dedicata a Franco. Dal 12 al 16 febbraio la città ospita la rassegna

Cultura ed Eventi
REDAZIONE
Fondazione Franco Zeffirelli
Foto di: FB / Fondazione Franco Zeffirelli Onlus
FIRENZE – Un sigillo della massima carica dello Stato impreziosisce il ricordo del Maestro. La Fondazione Zeffirelli ha comunicato con orgoglio un traguardo prestigioso: il conferimento della Medaglia del Presidente della Repubblica alla rassegna dedicata al grande regista.

Non si tratta di una semplice formalità istituzionale. Questo riconoscimento certifica l’alto profilo culturale dell’iniziativa. È un tributo vivo all’eredità intellettuale e creativa di Franco Zeffirelli, un artista il cui linguaggio visionario non smette di affascinare e di dialogare con le nuove generazioni.

Il sipario sull’evento si alzerà a breve. La manifestazione andrà in scena a Firenze dal 12 al 16 febbraio. Una cornice non casuale, ma simbolo di quella bellezza e formazione che sono sempre state al centro dello spirito del Maestro. La medaglia del Quirinale rende omaggio a questa visione, celebrando la passione e il valore universale dell’arte.

