Firenze
martedì 18 Novembre 2025
Il 16 febbraio la Fondazione Zeffirelli lancia il premio per le maestranze

Annunciato un tributo annuale all'eredità del maestro. Una giuria di esperti valuterà regia, costumi e scenografia

Cultura ed Eventi
Franco Zeffirelli premio
Foto di: FB / Fondazione Franco Zeffirelli Onlus
Meno di 1 ' di lettura
FIRENZE – La Fondazione Franco Zeffirelli e il Trust Zeffirelli hanno annunciato la nascita di un nuovo, prestigioso riconoscimento: il Premio Franco Zeffirelli. Non è solo un tributo alla memoria, ma un incentivo per chi oggi lavora nel teatro, nell’opera e nell’audiovisivo.

L’appuntamento per la prima edizione è fissato per il 16 febbraio 2026 a Firenze. La città natale del regista tornerà così al centro della scena internazionale.

Il premio ha un obiettivo preciso: valorizzare chi mantiene vivo il linguaggio della scena. Sarà assegnato annualmente a personalità, sia affermate che emergenti, che eccellono nella regia, nella scenografia e nel costume.

Il riconoscimento cerca il rigore, la tecnica e quella cura maniacale per il dettaglio che ha reso immortale l’opera di Zeffirelli. L’attenzione sarà rivolta soprattutto ai grandi progetti produttivi, alle ricostruzioni storiche e all’innovazione, promuovendo un’idea di spettacolo fondata sulla bellezza e sulla precisione.

A giudicare i lavori sarà una giuria internazionale di altissimo profilo. A presiederla sarà Raimonda Gaetani, affiancata da nomi che hanno fatto la storia del costume e della scenografia mondiale: Madeline Fontaine, Lindy Hemming, Jean Rabasse e Inbal Weinberg. Accademie e teatri d’eccellenza forniranno il loro supporto consultivo.

