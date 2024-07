“Notti d’estate”, tante iniziative a Reggello per il festival della cultura

Getting your Trinity Audio player ready...

REGGELLO – Notti d’estate, torna con un ampio cartellone il festival della cultura di Reggello, evento annuale che anima il Comune e le sue frazioni con tante attività culturali. Organizzato dall’amministrazione comunale, questo evento è pensato per coinvolgere tutte le fasce d’età e soddisfare i più diversi interessi.

In programma da mercoledì 17 al 31 luglio, il festival della cultura include spettacoli teatrali, concerti, laboratori per bambini, attività a contatto con la natura e incontri letterari. Gli eventi si svolgono in diverse location, dal parco urbano di Donnini alle ville e alle chiese del territorio.

Il festival verrà inaugurato mercoledì (17 luglio) al parco urbano di Donnini che ospiterà La stagione dei fiori: una piccola Bohème per grandi sognatori, di Venti Lucenti, con musiche di Giacomo Puccini eseguite dall’Orchestra Cupiditas, in collaborazione con l’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino, nell’ambito delle iniziative del Maggio Metropolitano 2024.

“Noi cerchiamo di aiutare a costruire il turismo diffuso cercando di valorizzare le tante iniziative che vengono organizzate in Toscana. Tra queste mi preme segnalare quella di Reggello, perché è un’iniziativa che pone al centro i temi della cultura e che va avanti da dieci anni, cosa che non è mai scontata – ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo – Questa capacità di resistere nel tempo dà il segno della qualità della proposta che il Comune di Reggello mette in campo. Al Comune dico perciò grazie per lo sforzo e la voglia di investire in cultura. Ogni volta che si investe in cultura si investe sulla libertà e si valorizza il proprio territorio e perciò mi auguro che tanti cittadini, da ogni parte della regione, vadano a conoscere Reggello, uno dei territori più belli della nostra Toscana”.

“Fare un festival delle cultura può sembrare anacronistico, ma in realtà è un elemento caratterizzante e qualificante per qualsiasi amministrazione comunale – ha sottolineato il consigliere regionale Cristiano Benucci – Offrire cultura vuol dire offrire sapere e conoscenza e sviluppare senso critica e cultura, cosa di cui oggi abbiamo tanto bisogno”.

“Grazie a una serie di manifestazioni andremo a coinvolgere tutte le frazioni del nostro territorio con l’ambizione di essere un festival di riferimento non solo per Reggello e la sua comunità, ma anche per l’area metropolitana – ha detto Piero Giunti, sindaco di Reggello – Insomma, mettiamo in campo iniziative che sono rivolte a un pubblico ampio “.

“Anche quest’anno l’estate reggellese sarà molto ricca. I festeggiamenti sono già iniziati con le sagre, come quella del fungo porcino a Cascia e quella del Tortellone a Tosi, con la Festa europea della Birra, che ha ottenuto quest’anno un grande successo, e con i numerosi appuntamenti che le associazioni e i circoli del territorio organizzano nelle frazioni. Adesso toccherà alle tante iniziative del festival. Sarà un modo piacevole di rallegrare queste giornate d’estate, con eventi adatti a tutta la famiglia, con un occhio di riguardo ai più giovani” ha spiegato l’assessora alla cultura, Adele Bartolini.