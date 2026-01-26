5.8 C
Firenze
lunedì 26 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

La Toscana insegna la moda al mondo: due accademie su tre ‘top italiane’ sono a Firenze

Polimoda e Istituto Marangoni tra i migliori del globo secondo Vogue Business. Eccellenza formativa nel capoluogo per i futuri designer del lusso

Cultura ed Eventi
REDAZIONE
REDAZIONE
Firenze dopo la grande paura Arno, sindaca Funaro:
Firenze dopo la grande paura Arno, sindaca Funaro: "All'altezza delle sfide più complesse" (Foto Fb sindaca Sara Funaro)
1 ' di lettura

FIRENZE – La Toscana si conferma culla mondiale dello stile, non solo per la storia ma per il futuro. Secondo l’ultimo report di Vogue Business, l’Italia piazza ben tre istituti tra le 14 migliori scuole di moda del globo. E il cuore di questa eccellenza batte forte a Firenze.

Delle tre realtà nazionali premiate per reputazione accademica, due hanno un legame viscerale con il capoluogo toscano: il Polimoda e l’Istituto Marangoni. A completare il trio tricolore c’è il Politecnico di Milano, citato per i suoi corsi di fashion design d’avanguardia.

Il report evidenzia l’unicità del modello fiorentino. Il Polimoda viene celebrato per il suo approccio pragmatico e immersivo. La scuola mette gli studenti a stretto contatto con artigiani, produttori e grandi marchi del lusso. Non è solo teoria: quasi tutti i corsi sono tenuti da professionisti attivi nel settore. Una fucina di talenti che ha formato direttori creativi del calibro di Lucie e Luke Meier (ex Jil Sander) e Francesco Risso (Marni, Uniqlo).

Anche l’Istituto Marangoni, pur essendo un network globale con sedi da Miami a Shanghai, trova a Firenze una sua specificità unica. Se Milano è la città del design puro, la sede toscana viene lodata per il suo focus su arte e comunicazione visiva, radicando l’insegnamento nella profonda tradizione artigianale del territorio.

Le accademie italiane competono alla pari con giganti storici. Nella lista figurano istituzioni leggendarie come la Central Saint Martins di Londra, il FIT di New York e il Bunka Fashion College di Tokyo. Eppure, l’Italia regge il confronto. E Firenze dimostra di essere molto più di una vetrina: è il luogo dove si formano le menti che vestiranno il domani.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
pioggerella
5.8 ° C
6.2 °
4.5 °
76 %
0.5kmh
75 %
Lun
8 °
Mar
11 °
Mer
11 °
Gio
10 °
Ven
9 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1396)ultimora (1244)sport (54)Eurofocus (54)demografica (44)vigili del fuoco (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati