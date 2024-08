Torna per la 98esima edizione la tradizionale Festa dell’Uva di Impruneta

Getting your Trinity Audio player ready...

IMPRUNETA – Nuova edizione, la 98esima, per la Festa dell’Uva, che si svolgerà domenica 29 settembre in piazza Buondelmonti.

Il mese di settembre sarà caratterizzato da una serie di eventi dedicati all’arte, alla cultura, allo sport, all’enogastronomia, all’artigianato e alla musica, con attività per tutte le età. Il momento culminante della festa sarà la sfilata-spettacolo dei quattro rioni, prevista anch’essa per il 29 settembre.

Tra gli eventi in programma il Trofeo dell’Uva, una gara ciclistica per la categoria allievi in programma domenica 8 Settembre, la presentazione della 39esima Etichetta D’Autore dipinta dal maestro Antonio Manzi, che si terrà sabato 14 settembre alle 17, e l’invito alla scherma lunedì 23 Settembre dalle 18 alle 20 in piazza Buondelmonti, evento promosso dal Rotary Club San Casciano Chianti con la partecipazione di maestri e allievi del Club Scherma Firenze.

“Con la Festa dell’Uva sempre nel cuore, vivere questa 98esima edizione è per noi un’emozione profonda e fonte di orgoglio. Avvicinandoci al secolo di vita della festa, stiamo preparando novità che sorprenderanno tutti. Settembre sarà un mese straordinario, grazie alla sinergia tra il Comune e l’ente che hanno realizzato un calendario denso e variegato per soddisfare le aspettative di tutti. Un sentito ringraziamento va anche alle associazioni del territorio, che in questi mesi sono state fortemente impegnate nell’organizzazione dei numerosi eventi in programma. Senza il loro instancabile lavoro e dedizione, questo momento speciale non sarebbe stato possibile”, dichiarano il sindaco Riccardo Lazzerini e il presidente dell’Ente Festa dell’Uva Filippo Venturi.

La storia

La Festa dell’Uva di Impruneta è nata nel 1926

come una celebrazione agricola dei prodotti delle fattorie locali. Negli anni Trenta, i quattro storici rioni del paese si sono uniti alla competizione, inizialmente dominata dalle fattorie. Dopo una lunga interruzione dovuta alla Seconda Guerra Mondiale, che aveva bloccato la festa dal 1938, la manifestazione è ripresa nel 1950, con i rioni che hanno preso il posto delle fattorie come protagonisti principali. Oggi, la Festa dell’Uva di Impruneta, la più antica festa dell’uva in Italia, è un evento di grande prestigio che ogni anno richiama migliaia di visitatori in piazza Buondelmonti, nel cuore pulsante del paese. Dal 2003, l’Ente Festa dell’Uva, composto dai rioni, gestisce e coordina questa straordinaria celebrazione, assicurando che ogni edizione sia un trionfo di tradizione e festeggiamenti.