Uffizi, tornano le aperture serali del Corridoio Vasariano: dal 3 luglio visite ogni venerdì

FIRENZE – Il percorso sopraelevato che unisce gli Uffizi a Palazzo Pitti attraversando Ponte Vecchio sarà accessibile al pubblico in orario serale. Dal 3 luglio al 20 novembre, le Gallerie degli Uffizi organizzano un ciclo di visite al tramonto all’interno del Corridoio Vasariano.

L’iniziativa prevede un totale di 21 appuntamenti, programmati per ogni venerdì. L’orario di apertura andrà dalle 19,00 alle 23,00, con l’ultimo ingresso fissato per le 21,50. L’accesso alla struttura avverrà attraverso tour accompagnati, riservati a gruppi formati da un massimo di 25 persone. Per prendere parte al percorso, i visitatori dovranno presentarsi almeno 10 minuti prima dell’inizio della visita presso il punto di incontro, stabilito nel piazzale degli Uffizi sul lato della loggia dei Lanzi.

Queste aperture serali si inseriscono all’interno di un piano più ampio predisposto dalle Gallerie degli Uffizi per valorizzare e diversificare la fruizione del patrimonio museale. Il programma dell’istituzione comprende diverse attività e aperture straordinarie, tra cui la partecipazione a eventi di respiro internazionale come la Notte Europea dei Musei e le Giornate Europee del Patrimonio.