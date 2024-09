Una edizione 2024 con grandi ospiti per il Next Generation Fest

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Cresce l’attesa a Firenze per l’appuntamento che si interroga su tecnologia e futuro.

Quando manca un mese esatto alla sua terza edizione, sono già 40 gli ospiti che hanno scelto di salire sul palco del Next Generation Fest. Dai Meduza (trio di dj producer recordmen di streaming su Spotify, tra gli autori dell’inno degli Europei di calcio 2024), a Martina Strazzer (giovane imprenditrice e content creator inserita da Forbes Italia nella sua classifica 2023 under 30), al filosofo Umberto Galimberti, fino alla toscanissima Ginevra Fenyes, attrice e autrice comica.

Della squadra faranno anche parte Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato del Formula 1 Group, l’astronauta Anthea Comellini, il giornalista Fabio Caressa, l’attrice de L’Amica Geniale Margherita Mazzucco.

E poi ancora Diego Bianchi Zoro, conduttore TV, Nina Rima modella e influencer, l’attore e regista Ubaldo Pantani, Giulia Pauselli ballerina professionista di Amici, Gianluca Gazzoli (creatore e conduttore del podcast da milioni di ascolti Passa dal Bsmt), Edoardo Prati, (studente e influencer), il maestro pasticciere Iginio Massari.

Dunque si preannuncia ricchissima la scaletta dell’edizione 2024 dell’evento gratuito della Generazione Z organizzato dalla Regione Toscana e Giovanisì, con il supporto del Ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, in programma sabato 12 ottobre al Teatro del Maggio di Firenze.

Una terza edizione – le iscrizioni sono ancora aperte – che vedrà tra i partner istituzionali anche il Pullman azzurro della Polizia di stato – lo spazio aula scolastica multimediale per dare lezioni di sicurezza stradale ai più giovani, a base di giochi a tema e filmati, per imparare le regole della sicurezza giocando – e l’Azienda Usl Toscana Nord Ovest parteciperà con un’area dedicata al progetto Slow Life Slow Games, per aumentare la consapevolezza e la conoscenza dei rischi legati al gioco d’azzardo. Si aggiungono all’Agenzia regionale Toscana per l’impiego (Arti) che gestirà l’area Ngf Job per favorire il matching tra imprese e giovani in cerca di lavoro con dei veri e propri colloqui che si susseguiranno durante tutta la giornata;

L’evento vedrà la partecipazione inoltre del ministro dello sport Andrea Abodi e del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. “Anche la terza edizione del Next Generation Fest cresce sempre di più a conferma della capacità attrattiva dell’idea che ne è alla base”, afferma il presidente Giani che allo stesso tempo tiene a sottolineare come “la manifestazione non è un evento che si limita a un solo giorno, ma rientra nella visione complessiva di politiche e azioni concrete della Regione Toscana per i più giovani. Attraverso stage, finanziamenti per progetti imprenditoriali giovanili e percorsi formativi mirati, la Regione con Giovanisì si impegna a creare un ambiente favorevole alla crescita dei giovani toscani, fornendo loro strumenti, risorse e opportunità per sviluppare nuove competenze e realizzare i propri progetti”.

La formula Ngf

La formula dell’iniziativa, che resterà a ingresso gratuito, ricalca le orme degli scorsi anni. Sul main stage si alterneranno talk, speech ispirazionali e live performance a cura di content creator, artisti, sportivi, storici, imprenditori, divulgatori e personalità del mondo dello spettacolo, davanti a una platea di migliaia di ragazze e ragazzi (nel 2023 furono 8.000).

L’edizione 2024, la terza, celebrerà i 35 anni dalla caduta del Muro di Berlino, per ricordare quel momento in cui i giovani scrissero la storia e decisero del presente e del futuro dell’Europa.

A facilitare il confronto tra ospiti e platea, quest’anno ci sarà una piattaforma interattiva, che sfruttando le potenzialità dell’intelligenza artificiale, contribuirà a rispondere a domande, lasciare impressioni e commenti, inviare foto.

Si alterneranno alla conduzione Gabriele Vagnato, tra i creator comici più amati del web, presentatore e inviato di Fiorello in Viva Rai2, la giornalista Veronica Maffei, conduttrice tv e collaboratrice di Rai e Mediaset, il comico e content creator Vittorio Pettinato.

Nel corso di tutta la giornata ci saranno anche i Phrones, comici e content creator, per l’occasione veri e propri “inviati speciali” in giro per il teatro e non solo, con collegamenti in diretta sul main stage.

Inoltre, come sempre, Ngf non sarà solo il main stage nell’Auditorium, ma sarà diffuso in tutti gli spazi del Teatro del Maggio. Tra le novità Ngf Garden, l’area verde dell’evento che ospiterà interviste e talk, quest’anno a cura di Toscana Notizie, l’agenzia di informazione della giunta regionale toscana. Torneranno inoltre Ngf Expo, ovvero lo stand hub di enti regionali, nazionali e europei per far conoscere le concrete opportunità di studio e lavoro dedicate ai giovani; Ngf Food, Food truck con prodotti locali.

Next Generation Fest 2024 è organizzato dalla Regione Toscana e Giovanisì ed è finanziato interamente dal ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, attraverso il Dipartimento per le politiche Ggovanili e il Servizio civile universale.

Tutti gli speaker partecipano alla giornata mettendo a disposizione le loro competenze e la loro esperienza senza alcuna forma di compenso. Una grande generosità che rende ancora più straordinario questo evento dedicato ai giovani e per la quale Regione Toscana riserva un sentito ringraziamento.

L’evento è realizzato in attuazione dell’Accordo di collaborazione tra il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale e la Regione Toscana – FPG 2022 – Intesa 77/2022.

Tra i partner istituzionali l’Agenzia regionale Toscana per l’impiego (ARTI), il Pullman azzurro della Polizia di stato, Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, Slow Life Slow Games/Azienda USL Toscana Nord Ovest.

Per iscriversi gratuitamente al Next Generation Fest 2024: giovanisi.it/nextgenerationfest

Per info: 800.098.719 (lun-ven. 9.30-16) – ngf@giovanisi.it.