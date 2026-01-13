Verso un museo della polizia: summit Pisani-Verde alla Galleria degli Uffizi

FIRENZE – Ieri mattina (12 gennaio) il capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, prefetto Vittorio Pisani e il direttore delle Gallerie degli Uffizi, Simone Verde, hanno firmato un protocollo di collaborazione teso ad avviare una cooperazione di carattere tecnico, scientifico e culturale, finalizzata alla progettazione e all’allestimento del nuovo polo museale della polizia.

Il progetto si inserisce in un più ampio percorso di valorizzazione del patrimonio storico, artistico e identitario dell’istituzione, con finalità educative e di diffusione della cultura della legalità destinato all’integrazione del futuro Museo della polizia nel Sistema museale nazionale.

Grazie a questa intesa le Gallerie degli Uffizi, istituto autonomo del ministero della cultura di rilevanza internazionale, fornirà il proprio contributo di esperienza e know-how, affiancando il Dipartimento della pubblica sicurezza nella definizione dei contenuti, nel supporto critico alle scelte architettoniche e museografiche e nella curatela degli allestimenti.

L’iniziativa altresì rafforza ulteriormente il dialogo istituzionale tra il mondo della sicurezza e quello della cultura, riaffermando il valore della memoria storica come strumento di conoscenza e partecipazione civile e contribuendo a consolidare il rapporto di fiducia tra la Polizia di Stato e il cittadino.