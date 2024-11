Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Rapporto povertà 2024: a chiedere aiuto più donne e giovani.

Nel corso del 2023 si sono presentate ai centri d’ascolto della Caritas diocesana di Firenze 9.151 persone. La componente che tra il 2022 e il 2023 è cresciuta relativamente meno è quella (pur numericamente maggioritaria) dei nuovi ingressi (+22%); quella degli ingressi nell’anno precedente (pur ridotta in valori assoluti) è salita del +59%, mentre quella degli utenti più stabilizzati è aumentata del +34%.

Sono alcuni dei dati presenti nel rapporto povertà 2024 curato dall’Osservatorio delle povertà e delle risorse di Caritas Firenze in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali.

Al livello di genere si nota “un significativo aumento delle donne che richiedono assistenza, che ora rappresentano il 54,5% del totale, un cambiamento sostanziale rispetto al 49,6% del 2019″.

Sull’età “i dati mostrano uno spostamento verso fasce di età più giovani, con un incremento del 64% nella fascia 18-25 anni.

Questo evidenzia come siano soprattutto i giovani adulti, spesso con responsabilità familiari, a trovarsi in situazioni di disagio economico”.

Il rapporto presenta anche una sezione sulla condizione abitativa: si registra un aumento del numero di persone che vivono in appartamenti in affitto, passati dal 19,3% del 2019 al 26,2% nel 2023. Secondo il direttore della Caritas diocesana Marzio Mori “la situazione di chi si rivolge a noi per chiedere aiuto è più grave rispetto al passato. Si stanno affacciando categorie che prima erano più marginali: su tutti i giovani, le donne, e le persone che lavorano ma il cui stipendio non permette di avere una vita dignitosa“.

L’arcivescovo di Firenze Gherardo Gambelli ha sottolineato che nel rapporto “ci sono situazioni inquietanti” e che emerge “un bisogno di ascolto e il problema abitativo, una emergenza a Firenze”. L’arcivescovo ha parlato anche del tema del turismo e del rapporto con la città: “L’accoglienza del turista -mè qualcosa di importante per la città, dobbiamo offrire qualcosa che sia all’altezza della dignità e bellezza di Firenze, in modo tale che questo non provochi una perdita di identità della città che poi andrebbe a discapito del turismo”.

In sintesi, rispetto al 2019, sono aumentate molto le possibilità di entrare in una situazione di povertà tale da doversi rivolgere agli sportelli Caritas mentre sono diminuite le possibilità di uscire rapidamente dalla condizione di bisogno, come testimonia l’aumento ancora più significativo delle persone che continuano a ripresentarsi ai centri a distanza di due anni e più.

Se nel 2019 il picco della curva ricadeva nella fascia 45-54, oggi si è spostato a quella precedente (che cresce del +28%) mentre l’incremento maggiore (+64%) si registra tra coloro che hanno tra i 18 e 25 anni, dunque giovani e giovani adulti, potenzialmente gravati dal carico familiare e da eventuali figli ancora in età scolare.

Riguardo alla condizione abitativa il trend è iniziato già prima della pandemia ma il dato ha subìto un forte incremento tra il 2019 e il 2023. Oggi più di una persona ogni quattro vive questa condizione abitativa. In termini assoluti si è passati da 1.332 a 2.407 persone con un incremento complessivo .

Tra il 2019 e il 2023 la componente degli occupati è quella che cresce in assoluto di più (+85,2%) e la crescita risulta significativa (+19%) anche nell’ultimo anno. Se infatti la ripresa della domanda di lavoro porta a una flessione nel numero dei disoccupati, la quota di coloro che pur lavorando versano in condizione di povertà aumenta in modo inarrestabile.