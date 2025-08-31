All’insegna dell’ambiente il via della campagna elettorale di Silvia Noferi per Avs

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Si è svolto ieri sera (30 agosto) l’evento di apertura della campagna elettorale della consigliera regionale di Avs Silvia Noferi, per la sua candidatura alle prossime elezioni regionali del 12 e 13 ottobre, come capolista nei collegi di Firenze 1 e Firenze 4 alla presenza dell’onorevole Filiberto Zaratti.

All’evento, che si è tenuto nei locali delle Serre Torrigiani, cuore verde del centro storico di Firenze, erano presenti anche il dottor Roberto Rubino, medico, candidato nel collegio di Firenze 2 e Firenze 4, Luigi Benassai, artista, candidato nel collegio di Firenze 1 ed Elena Boldrini, candidata nei collegi di Firenze 2 e Siena.

Tra i presenti alla serata anche i rappresentanti di comitati ed associazioni ambientaliste tra cui Mauro Bargaglio (associazione Laudato Si), Alessandro Acciai (delegato regionale Wwf di Firenze), il professor Giorgio Pizziolo e la dottoressa Rita Micarelli per Gras (promotori del Patto per la promozione e tutela dell’ecosistema metropolitano), Giovanni Berti(in rappresentanza del Cai), il professor Alberto Di Cintio (per Comitato Novoli Bene Comune), che sono intervenuti presentando le loro proposte per il programma di Avs che verrà presentato al tavolo programmatico con Eugenio Giani che si riunirà la prossima settimana.