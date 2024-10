Disagi sulla Faentina, la Regione chiede a Rfi una revisione di servizio e programmazione

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Disagi sulla linea Faentina, interviene l’assessore regionale ai trasporti, Stefano Baccelli.

“Abbiamo dato a Rfi e Trenitalia un impegno tassativo di procedere ad una revisione integrale e radicale del servizio”, spiega l’assessore al termine della riunione del tavolo a Firenze con i tecnici di Rfi e Trenitalia cui hanno partecipato amministratori locali della Valdisieve e del Mugello.

L’incontro era stato convocato alcuni giorni fa dopo il susseguirsi nelle ultime settimane di numerosi casi di ritardo e cancellazione di treni sulla linea Faentina e della Valdisieve.

È stato un incontro, lo ha definito l’assessore Baccelli, “intenso ma a tratti, anche legittimamente, conflittuale”, soprattutto per la contrapposizione tra i dati sulle tratte della Valdisieve e Faentina presentati da Rfi e Trenitalia e “la percezione dei nostri sindaci e quindi dei cittadini ed utenti”.

“Siamo di fronte – ha spiegato Baccelli – a casi di puntualità media che arrivano anche oltre il 90% e situazioni, soprattutto negli orari di maggior flusso pendolare, invece oggettivamente disastrose dell’80% e questo significa che un lavoratore o uno studente una o due volte alla settimana patisce un disservizio con dei ritardi che non gli permettono di arrivare a scuola o a lavoro in orario”.

Quanto ai tempi della revisione della programmazione, Baccelli ha precisato che “Rfi e Trenitalia inizieranno a lavorarci da subito”, mentre con gli amministratori “ci siamo presi l’impegno di rivederci entro un mese”.

“La soluzione non è semplice – ha concluso l’assessore – però sono necessarie parole di chiarezza e di proposta concreta”.

“Abbiamo rappresentato le molte istanze provenienti dai territori emerse nei dialoghi con i pendolari, che descrivono un servizio non soddisfacente, sia dal punto di vista degli orari, dei ritardi e delle soppressioni che della qualità del trasporto”. Questo quanto dichiarano i sindaci del Mugello, Valdisieve e Valdarno al termine della riunione tenutasi tra loro e RFI e Trenitalia insieme all’assessore regionale ai trasporti Stefano Baccelli e la consigliera regionale Fiammetta Capirossi dopo i numerosi disservizi sulle tratte regionali che interessano questi territori.

“L’assessore Baccelli – commentano i sindaci di Mugello, Valdisieve e Valdarno – ha fatto proprie le problematiche emerse e si è impegnato a portare una proposta per migliorare il servizio entro l’anno. Come sindaci continueremo a monitorare la situazione e sollecitare il gestore e la Regione per portare al tavolo soluzioni che migliorino la qualità della vita dei nostri cittadini, aspettiamo la nuova convocazione nel più breve tempo possibile, perché siamo ormai di fronte a disservizi giornalieri”

“Ritardi, cancellazioni e disservizi vari hanno reso questo incontro più che necessario – afferma la consigliera regionale Fiammetta Capirossi – per porre velocemente l’attenzione che meritano questi territori e i tanti pendolari che usano queste linee. Insieme al consigliere Cristiano Benucci solleciteremo interventi e soluzioni che possano dare brevemente risposta alle esigenze di puntualità e di certezza nel trasporto che in questo ultimo periodo sono state disattese rendendo difficile programmare i trasporti per quanti lo fanno per necessità”.