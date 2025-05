Faentina, tutto pronto per i lavori che riapriranno la tratta fino a Marradi

MARRADI – “Si è vissuto un momento importante non solo per la risposta che la Toscana e l’Emilia Romagna, collaborando tra loro, dimostrano di saper dare alle popolazioni del Mugello e della Romagna Toscana in relazione alle emergenze prodotte dal maltempo e dagli eventi alluvionali dei mesi scorsi per quanto riguarda il trasporto ferroviario, ma anche perché si è fortificata la collaborazione esistente tra le due Regioni.. Tra novembre ed i primi mesi del prossimo anno. Lo ha detto il presidente della Regione Toscana,, commentando l’incontro che nella mattinata di oggi (29 maggio) si è svolto in videoconferenza tra l’assessore toscano ai Trasporti,, e la sua omologa emiliano-romagnola,. All’ordine del giorno vi eranoin quanto il trasporto su rotaia è provvisoriamente sostituito da quello su gomma.A sottolineare che l’incontro rafforza la già stretta collaborazione tra le due Regioni, esistente da tempo e consolidata di recente dalla collaborazione siglata dal presidente Giani e dal presidente emiliano-romagnolo, nonché dalla cabina di regia congiunta fra Emilia Romagna e Toscana per le linee ferroviarie appenniniche, è stato anche l’assessore toscano Baccelli, che ha sottolineato: “Oggi è stato presentato il piano dei bus in accordo con Rfi e reso noto il periodo di chiusura della linea per consentire gli interventi di miglioramento sulla Faentina. Sono state finalmente comunicate le dateSono state inoltre avanzate delle richieste da parte di alcuni enti locali e queste ora sono al vaglio., lavorando in contatto con i territori al fine di trovare soluzioni costruttive e condivise”.

Novembre 2025 è il mese in cui verrà riattivata la tratta da Borgo San Lorenzo a Crespino del Lamone, mentre nel primo trimestre 2026 sarà riaperta la tratta da Crespino del Lamone a Marradi. Le date sono state portate a conoscenza proprio nel corso dell’incontro odierno, cui hanno preso parte anche esponenti di Rfi e Trenitalia ed i rappresentanti degli Enti locali interessati.

Il programma riprende quello già attuato nell’estate 2024 nella prima fase dei lavori. Sono state introdotte alcune modifiche che tengono conto del monitoraggio svolto lo scorso anno, delle richieste pervenute dal territorio, da sindaci e pendolari, nonché delle condizioni della viabilità dopo gli eventi del marzo scorso che hanno creato problemi alle infrastrutture viarie e alla linea ferroviaria. Le osservazioni e le richieste di integrazione sono in fase di valutazione.

Gli orari dei bus sostitutivi, eccettuate le richieste odierne, saranno visibili nei sistemi di Trenitalia a partire dal 31 maggio. I sistemi saranno aggiornati con la programmazione completa alcuni giorni prima dell’avvio dell’interruzione.

Da segnalare, infine, che durante l’interruzione Rfi sarà impegnata nell’attrezzaggio di Ertms (European Rail Traffic Management System European Train Control System, ndr), uno dei più evoluti sistemi di gestione, controllo e protezione del traffico ferroviario, che renderà più veloce e sicuro il flusso dei treni sulla Faentina.