lunedì 8 Dicembre 2025
La bandiera della Palestina sulla punta dell’albero di Natale di Vicchio

La decisione del Comune per esprimere vicinanza, solidarietà e sostegno al popolo palestinese oppresso e martoriato

Politica
La bandiera della Palestina sulla punta dell'albero di Natale di Vicchio (foto ufficio stampa)
VICCHIO – Anche a Vicchio ha preso avvio il programma natalizio con addobbi e luminarie nel centro storico. E in piazza Giotto l’Albero di Natale. Ma sulla punta non c’è il solito puntale, è stata collocata la bandiera della Palestina. Una scelta precisa e netta dell’Amministrazione comunale che vuole esprimere vicinanza, solidarietà e sostegno al popolo palestinese oppresso e martoriato.

Il sindaco di Vicchio Francesco Tagliaferri è impegnato nella Rete degli enti locali per i diritti del popolo palestinese e di recente una delegazione di amministratori locali, tra cui il primo cittadino vicchiese, e rappresentanti di Arci e Anpi si è recata in Cisgiordania ed ha incontrato le autorità locali di Betlemme, Hebron, Ramallah e Gerusalemme, oltre ad associazioni e Ong, constatando direttamente la grave condizione a cui è costretta la popolazione palestinese a causa dell’occupazione dei territori da parte dei coloni israeliani.

“Quella bandiera – sottolinea il sindaco di Vicchio Tagliaferri – è un simbolo che deve sempre ricordarci la parte di mondo che soffre per l’occupazione e il genocidio in atto. Anche nei momenti di festa e convivialità è giusto essere consapevoli e ricordare che il nostro è un privilegio, mentre nel mondo c’è chi non potrà mai permettersi di festeggiare nulla. La bandiera della Palestina – aggiunge – servirà a ricordarci le atrocità in atto in tutta la Cisgiordania e a Gaza da parte di Israele, ma richiama anche tutti i conflitti che, in questo momento, devastano ancora tante popolazioni nel mondo. E non possiamo e non dobbiamo rimanere indifferenti a tutto questo“.

Il Comune di Vicchio, con un atto votato dal consiglio comunale, ha concesso la cittadinanza onoraria alla relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nei territori palestinesi occupati, Francesca Albanese.

