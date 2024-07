Lavori nel tratto calenzanese della A1, Autostrade si impegna a ridurre i disagi

Getting your Trinity Audio player ready...

CALENZANO – Lavori in vista per il tratto calenzanese della A1.

Per parlare degli interventi ormai imminenti il nuovo sindaco di Calenzano, Giuseppe Carovani, insieme all’assessore ai lavori pubblici, Maurizio Sansone, ha incontrato il direttore del IV Tronco di Autostrade per l’Italia Luca Della Longa.

Ente e azienda hanno condiviso gli interventi previsti: si tratta di attività programmate in orario notturno con l’obiettivo di limitare il più possibile gli impatti sul traffico, tipicamente molto meno sostenuto rispetto alla fascia diurna. Sindaco e assessore hanno chiesto la possibilità di accorpare il più possibile i lavori e ricevere un’informazione preventiva da poter trasmettere ai cittadini in prossimità delle chiusure stesse.

Il direttore Della Longa ha assicurato la massima collaborazione di Autostrade per l’Italia per ridurre al minimo il possibile disagio dei cittadini e per proseguire, anche in futuro, il consueto confronto per ottimizzare la programmazione delle attività necessarie all’ammodernamento e al potenziamento della rete autostradale nell’ottica della massima sicurezza.

“Un incontro molto proficuo – il commento del sindaco Carovani – che accresce lo scambio di informazioni e la collaborazione tra Comune e Società Autostrade in occasione delle chiusure programmate per lavori autostradali”.