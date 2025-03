Lega Salvini Premier: congresso federale a Firenze. Annuncio di Calderoli

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Lega Salvini: congresso federale a Firenze. Annuncio di Calderoli

“A nome della commissione statuto e regolamenti della Lega – Salvini Premier e come concordato con il segretario federale Matteo Salvini, il prossimo congresso federale ordinario della Lega – Salvini Premier si svolgerà a Firenze nelle giornate del 5 e 6 aprile”.

L’annuncio del senatore Roberto Calderoli martedì 4 marzo.

Luca Baroncini, segretario regionale Lega: “Siamo davvero orgogliosi che sia stata scelta la città di Firenze come sede del prossimo Congresso Federale della Lega, in programma il 5 e 6 aprile. Una decisione che testimonia come il nostro partito tenga particolarmente alla nostra splendida regione. Ringrazio, dunque, di cuore il segretario federale Matteo Salvini per questo stupendo regalo che ci renderà protagonisti di un evento che resterà nella storia della Lega”.

Oltre ai delegati eletti nei congressi regionali della Lega, al congresso federale del 5 e 6 aprile parteciperanno anche i parlamentari nazionali ed europei, i segretari regionali e provinciali, i consiglieri regionali e i componenti di diritto.