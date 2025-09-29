13.9 C
Firenze
lunedì 29 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Presentata a Firenze la lista Noi Moderati in sostegno di Maurizio Lupi

L'incontro ha visto gli interventi del presidente Maurizio Lupi e dei coordinatori regionali Alessandro Colucci e di Luca Brizziarelli

Politica
REDAZIONE
REDAZIONE
Presentata a Firenze la lista Noi Moderati in sostegno di Maurizio Lupi
Presentata a Firenze la lista Noi Moderati in sostegno di Maurizio Lupi (foto ufficio stampa)
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – All’’hotel Grifone di Firenze si è svolta la presentazione della lista Noi Moderati, Civici per Tomasi, espressione del centrodestra moderato guidato da Maurizio Lupi.

L’incontro ha visto gli interventi del presidente Maurizio Lupi, di Alessandro Colucci e di Luca Brizziarelli, coordinatori di Noi Moderati Toscana.

Maria Teresa Baldini, candidata per Firenze città, ha ringraziato per la fiducia accordatale e, in qualità di medico, ha affrontato le problematiche sanitarie che la Toscana sta vivendo, sottolineando “l’urgenza di lavorare per aumentare il personale sanitario. Ha inoltre posto l’attenzione sul tema della sicurezza, analizzando le diverse forme di violenza che colpiscono la comunità: da quella verbale a quella economica, rappresentata da una tassazione sempre più pesante e insostenibile per i cittadin”i.

Un altro argomento di particolare interesse è stato quello della gestione dei consorzi di bonifica. “I cittadini fiorentini, infatti – ha detto – sono chiamati a pagare una tassa anche nel caso in cui vi sia un solo torrente a Firenze su cui il consorzio opera, mentre lo stesso consorzio spende 45mila euro al mese per l’affitto della sede consortile. Un costo incredibile e ingiustificato che solleva serie perplessità sull’uso delle risorse dei contribuenti, costretti a sostenere una spesa a cui non possono sottrarsi”.

“È arrivato il momento di mettere in atto il coraggio della responsabilità e della moderazione – è stato ribadito durante l’incontro – attraverso competenze, professionalità e valori che hanno permesso di costruire l’Italia. La Toscana deve rinnovarsi con un cambio di passo, restituendo centralità alle competenze”

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
13.9 ° C
17.1 °
12.3 °
84 %
0.9kmh
2 %
Lun
24 °
Mar
24 °
Mer
20 °
Gio
18 °
Ven
19 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Almanacco (13)Serie C (12)campionato (11)elezioni regionali Toscana 2025 (11)Gaza (11)carabinieri (9)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati